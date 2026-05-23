Един дъх - един ход: поляк стана световен шампион по подводен шах

Литовският гросмайстор Паулюс Пултиневичюс и полякинята Анна Анджеевска бяха коронясани за световни шампиони за 2026 г. по подводен шах — хибриден спорт, който комбинира плуване и шах, като играчите трябва да задържат дъха си и да се гмуркат под вода, за да изиграват партиите си на дъното на басейн.

24-годишният литовец триумфира в неделя след два дни игра в западния полски град Тарново Подгурне, за да спечели първата си световна титла по подводен шах в това, което организаторите определиха като най-голямото Световно първенство по подводен шах, провеждано досега.

Въпреки че влезе в надпреварата като най-високо ранкирания участник, Пултиневичюс се класира за финала с 18 играчи едва-едва, преминавайки напред след тайбрек. Във финалния ден обаче той беше доминиращ, като спечели четири поредни мача и си тръгна с короната.

Полският международен майстор Камил Джида завърши втори в генералното класиране, а индийският гросмайстор Харшит Раджа взе бронзовия медал.

Анджеевска спечели световната титла при жените с впечатляващо представяне във финала.

— Reuters (@Reuters) May 21, 2026

Мачовете се играят върху специално изработени, утежнени и магнитни дъски, потопени на дъното на басейн. Играчите трябва да направят всеки ход само с едно поемане на въздух, преди да изплуват между ходовете.

Изданието на световното първенство през 2026 г. включваше 62 играчи от цял свят — както опитни ветерани, така и тийнейджъри дебютанти — докато спортът продължава да се развива.