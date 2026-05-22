Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Българските състезатели приключиха участието си на международния турнир по бадминтон в Грац

Българските състезатели приключиха участието си на международния турнир по бадминтон в Грац

  • 22 май 2026 | 23:45
  • 151
  • 0
Българските състезатели приключиха участието си на международния турнир по бадминтон в Грац

Българските състезатели приключиха участието си на международния турнир по бадминтон "International Series" в Грац (Австрия).

Димитър Янакиев загуби в първия кръг от представителя на домакините Волфганг Гнедт с 15:21, 19:21 за 41 минути.

На двойки Илиян Стойнов и Красимир Тодоров отстъпиха пред Микеланджело Нджото и Джери Чжъжуй Юй (Хонконг) с 21:23, 12:21.

Стойнов участва и в квалификациите на единично мъже, където записа една победа и едно поражение.

Трима българи ще участват на турнир по бадминтон в Грац
Трима българи ще участват на турнир по бадминтон в Грац

Междувременно, България си осигури пет четвъртфинала на международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Пазарджик.

За място на полуфиналите и гарантирано отличие утре ще играе Елена Попиванова - на единично жени, на двойки с Виктория Попова и на смесени двойки с Георги Рупцов. Четвъртфиналисти  на двойки са още Рупцов/Стилиян Нановски и Антон Билчев/Павел Шейтанов. 

Срещите започват в 10:00 часа в спортна зала "Васил Левски".

Следвай ни:

Още от Други спортове

Алберто Бетиол спечели 13-тия етап на Джирото

Алберто Бетиол спечели 13-тия етап на Джирото

  • 22 май 2026 | 19:20
  • 1718
  • 0
Министър Керязов представи официално своя заместник

Министър Керязов представи официално своя заместник

  • 22 май 2026 | 18:28
  • 5424
  • 0
Иван Банчев пети на Европейското по стрелба с лък в Анталия

Иван Банчев пети на Европейското по стрелба с лък в Анталия

  • 22 май 2026 | 15:07
  • 542
  • 0
Сестри Стоеви ще участват на силни турнири по бадминтон в Сингапур и Индонезия

Сестри Стоеви ще участват на силни турнири по бадминтон в Сингапур и Индонезия

  • 22 май 2026 | 13:02
  • 719
  • 0
Министър Керязов инспектира състоянието на спортната болница "Проф. д-р Димитър Шойлев"

Министър Керязов инспектира състоянието на спортната болница "Проф. д-р Димитър Шойлев"

  • 22 май 2026 | 12:41
  • 2779
  • 1
Алек Сегерт спечели 12-тия етап на Джирото

Алек Сегерт спечели 12-тия етап на Джирото

  • 21 май 2026 | 19:51
  • 1220
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 41492
  • 301
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 34175
  • 77
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 33428
  • 62
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 27118
  • 15
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 25848
  • 36
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 7351
  • 2