Българските състезатели приключиха участието си на международния турнир по бадминтон в Грац

Българските състезатели приключиха участието си на международния турнир по бадминтон "International Series" в Грац (Австрия).

Димитър Янакиев загуби в първия кръг от представителя на домакините Волфганг Гнедт с 15:21, 19:21 за 41 минути.

На двойки Илиян Стойнов и Красимир Тодоров отстъпиха пред Микеланджело Нджото и Джери Чжъжуй Юй (Хонконг) с 21:23, 12:21.

Стойнов участва и в квалификациите на единично мъже, където записа една победа и едно поражение.

Междувременно, България си осигури пет четвъртфинала на международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Пазарджик.

За място на полуфиналите и гарантирано отличие утре ще играе Елена Попиванова - на единично жени, на двойки с Виктория Попова и на смесени двойки с Георги Рупцов. Четвъртфиналисти на двойки са още Рупцов/Стилиян Нановски и Антон Билчев/Павел Шейтанов.

Срещите започват в 10:00 часа в спортна зала "Васил Левски".