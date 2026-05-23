  Кремъл обяви "предателя" Каспаров за международно издирване

Кремъл обяви "предателя" Каспаров за международно издирване

  • 23 май 2026 | 16:00
Бившият световен шампион по шахмат и жива легенда на спорта Гари Каспаров е включен в списъка на лицата, издирвани международно от Кремъл, според официални документи, цитирани от ТАСС. Каспаров е обявен за "чуждестранен агент" и "предател" от години и е обвинен в оправдаване на тероризма в интернет и в нарушаване на правилата, свързани с дейността на чуждестранните агенти.

„Г. К. Каспаров е обвинен задочно в престъпления по чл. 205.2, чл. 205.2 от Наказателния кодекс на Руската федерация — оправдаване на тероризма в интернет, както и по чл. 330.1, чл. 2 и чл. 330.1, чл. 2 от Наказателния кодекс на Руската федерация — нарушаване на разпоредбите, регламентиращи дейността на чуждестранен агент. Г. К. Каспаров е включен във федералния и междудържавния списък за издирване чрез циркуляр и е включен в списъка за международно издирване“, се казва в документа, цитиран от ТАСС.

Замоскворецкият районен съд в Москва е разпоредил на 22 декември 2025 г. Гари Каспаров да бъде задържан под стража за срок от два месеца, считано от момента, в който бъде екстрадиран или депортиран в Русия, или заловен на територията на страната. Решението е потвърдено от Московския градски съд и е влязло в сила.

Съгласно руското законодателство обвиненията в оправдаване на тероризма по чл. 205.2 могат да доведат до наказание лишаване от свобода от пет до седем години, както и до забрана за заемане на определени длъжности или извършване на определени дейности за срок от пет години.

Освен това Каспаров е обвинен и в нарушаване на разпоредбите по чл. 330.1, чл. 2, който предвижда санкции до две години лишаване от свобода или глоби за всяко нарушение.

