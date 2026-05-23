Йонас Вингегор спечели 14-ия етап на Джирото и поведе в генералното класиране

Датчанинът Йонас Вингегор е новият лидер в генералното класиране на Обиколката на Италия, след като спечели 14-ия етап от състезанието - 133 километра от Аоста до Пила.

Етапът бе определян като един от двата най-тежки в тазгодишното издание на Джирото заради денивелацията си от 4300 метра, но за състезателя на Висма-Лийз а байк това не се оказа никакъв проблем. Вингегор измина дистанцията за 3 часа, 53 минути и 2 секунди. Той осъществи решителната си атака 4,6 километра, след която кара сам до финала в Пила.

Неговите съотборници във Висма обаче наложиха много високо темпо още от самото начало на етапа, което попречи на всички останали отбори да изградят печеливша тактика за днешния ден. С основна заслуга за това бяха Тим Рекс, който водеше тима до предпоследното изкачване Вероне и Давиде Пиганцоли, който вършеше тази работа на финалната височина Пила.

Най-близко до Вингегор се оказа Феликс Гал от състава на Декатлон. Австриецът финишира втори с изоставане от 49 секунди, а трети на финала пристигна австралиецът Джай Хиндли (Ред Бул-Бора-Хансгрое) на 58 секунди. Италианците Давиде Пиганцоли и Джулио Пелицари (Ред Бул-Бора-Хансгрое) приключиха четвърти и пети на минута и три секунди от Вингегор, а шести на 1:23 минути остана нидерландецът Таймен Аренсман (Инеос).

Португалецът Афонсо Еулалио (Бахрейн-Викториъс), който повече от седмица бе с розовата фланелка, финишира на 15-о място на 2:49 минути зад Вингегор. Той бе "изръсен" от групата на претендентите осем километра преди края.

В обновеното генерално класиране Вингегор е с преднина от 2:26 минути пред Еулалио и 2:50 минути пред Гал. В топ 5 са още Аренсман на 3:03 минути и Хиндли на 3:43 минути.

Вингегор е лидер и в класирането при катерачите за синьото трико, а цикламеното преминава от Пол Мание (Соудал Куик-Степ) към Джонатан Нарваес (ОАЕ), след като еквадорецът взе точки на един от междинните спринтове и излезе с точка аванс пред французина.

В неделя предстои напълно равнинен етап от Вогера до Милано с дължина от 157 километра.