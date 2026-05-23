Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Йонас Вингегор спечели 14-ия етап на Джирото и поведе в генералното класиране

Йонас Вингегор спечели 14-ия етап на Джирото и поведе в генералното класиране

  • 23 май 2026 | 18:54
  • 736
  • 1
Йонас Вингегор спечели 14-ия етап на Джирото и поведе в генералното класиране

Датчанинът Йонас Вингегор е новият лидер в генералното класиране на Обиколката на Италия, след като спечели 14-ия етап от състезанието - 133 километра от Аоста до Пила.

Етапът бе определян като един от двата най-тежки в тазгодишното издание на Джирото заради денивелацията си от 4300 метра, но за състезателя на Висма-Лийз а байк това не се оказа никакъв проблем. Вингегор измина дистанцията за 3 часа, 53 минути и 2 секунди. Той осъществи решителната си атака 4,6 километра, след която кара сам до финала в Пила.

Неговите съотборници във Висма обаче наложиха много високо темпо още от самото начало на етапа, което попречи на всички останали отбори да изградят печеливша тактика за днешния ден. С основна заслуга за това бяха Тим Рекс, който водеше тима до предпоследното изкачване Вероне и Давиде Пиганцоли, който вършеше тази работа на финалната височина Пила.

Най-близко до Вингегор се оказа Феликс Гал от състава на Декатлон. Австриецът финишира втори с изоставане от 49 секунди, а трети на финала пристигна австралиецът Джай Хиндли (Ред Бул-Бора-Хансгрое) на 58 секунди. Италианците Давиде Пиганцоли и Джулио Пелицари (Ред Бул-Бора-Хансгрое) приключиха четвърти и пети на минута и три секунди от Вингегор, а шести на 1:23 минути остана нидерландецът Таймен Аренсман (Инеос).

Португалецът Афонсо Еулалио (Бахрейн-Викториъс), който повече от седмица бе с розовата фланелка, финишира на 15-о място на 2:49 минути зад Вингегор. Той бе "изръсен" от групата на претендентите осем километра преди края.

В обновеното генерално класиране Вингегор е с преднина от 2:26 минути пред Еулалио и 2:50 минути пред Гал. В топ 5 са още Аренсман на 3:03 минути и Хиндли на 3:43 минути.

Вингегор е лидер и в класирането при катерачите за синьото трико, а цикламеното преминава от Пол Мание (Соудал Куик-Степ) към Джонатан Нарваес (ОАЕ), след като еквадорецът взе точки на един от междинните спринтове и излезе с точка аванс пред французина.

В неделя предстои напълно равнинен етап от Вогера до Милано с дължина от 157 километра.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Кремъл обяви "предателя" Каспаров за международно издирване

Кремъл обяви "предателя" Каспаров за международно издирване

  • 23 май 2026 | 16:00
  • 1228
  • 4
Един дъх - един ход: поляк стана световен шампион по подводен шах

Един дъх - един ход: поляк стана световен шампион по подводен шах

  • 23 май 2026 | 15:49
  • 973
  • 1
Българските състезатели приключиха участието си на международния турнир по бадминтон в Грац

Българските състезатели приключиха участието си на международния турнир по бадминтон в Грац

  • 22 май 2026 | 23:45
  • 729
  • 0
Алберто Бетиол спечели 13-тия етап на Джирото

Алберто Бетиол спечели 13-тия етап на Джирото

  • 22 май 2026 | 19:20
  • 2271
  • 0
Министър Керязов представи официално своя заместник

Министър Керязов представи официално своя заместник

  • 22 май 2026 | 18:28
  • 12940
  • 1
Иван Банчев пети на Европейското по стрелба с лък в Анталия

Иван Банчев пети на Европейското по стрелба с лък в Анталия

  • 22 май 2026 | 15:07
  • 608
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха в аматьорския футбол, феновете къртят седалки и рутят порта

Екшън: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха в аматьорския футбол, феновете къртят седалки и рутят порта

  • 23 май 2026 | 20:08
  • 4462
  • 8
Сезонът във Втора лига предложи драма до последната секунда

Сезонът във Втора лига предложи драма до последната секунда

  • 23 май 2026 | 19:50
  • 39481
  • 87
Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

  • 23 май 2026 | 19:52
  • 15744
  • 12
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 14018
  • 49
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 7231
  • 7
Преднина за домакините в Самоков

Преднина за домакините в Самоков

  • 23 май 2026 | 19:00
  • 1727
  • 2