  • 23 май 2026 | 21:43
Теодора Цанева спечели сребърен медал на Европейското първенство по карате във Франкфурт

Теодора Цанева завоюва сребърен медал на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия.

На финала в категория до 50 килограма кумите националката отстъпи пред хърватката Ема Сгардели с 1:5.

Цанева спечели първа точка в двубоя, но след това съперничката й направи две успешни атаки, обърна резултата и взе титлата.

По пътя си до финала възпитаничката на треньорката Бояна Стефанова записа четири поредни победи.

"Успехът за българското карате е изключителен като със спечеления медал България се нареди на 9-то място в класирането от общо 50 държави, които участваха на първенството на Стария континент", написаха от БНФК в социалните мрежи..

Европейската вицешампионка Теодора Цанева се прибира в България утре с редовен полет от Виена, който се очаква да кацне в София около 18:00 часа.

