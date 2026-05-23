Всичко е готово за голямата гала на PFL в Брюксел

Кантарът вече е финализиран, след като всички бойци преминаха претеглянето преди PFL Брюксел в събота, 23 май, в ING Arena.



Белгийските фенове се очаква да изпълнят ING Arena за второто посещение на PFL в Белгия, като местната непобедена изгряваща звезда и №8 в ранкинга в полусредна категория Патрик Хабирора (8-0) ще се изправи в главното събитие срещу ММА иконата Бенсън Хендерсън (30-12), след като и двамата успешно влязоха в категория — съответно 77.5 кг и 77.6 кг.

В подглавното събитие набиращият скорост френски боец в категория петел Тейлър Лапилус (24-4) ще продължи преследването си на титлата, но на пътя му застава английският специалист по събмишъни Джейк Хадли (12-5). Двамата се претеглиха съответно на 61.6 кг и 61.7 кг.

Пълните резултати от кантара са следните:

PFL Брюксел — основна карта

Главен двубой в полусредна категория:

№8 Патрик Хабирора (77.5 кг) срещу Бенсън Хендерсън (77.6 кг)

Подглавен двубой в категория петел:

№3 Тейлър Лапилус (61.6 кг) срещу Джейк Хадли (61.7 кг)

Двубой в средна категория:

№8 Борис Атангана (83.7 кг) срещу Джаред Гуудън (83.9 кг)

Двубой в категория петел:

№5 Марсирлей Алвес (61.5 кг) срещу Наоки Иноуе (61.5 кг)

Двубой в категория перо:

№8 Асаел Аджудж (66.2 кг) срещу Кейсуке Сасу (65.9 кг)