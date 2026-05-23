Всичко е готово за голямата гала на PFL в Брюксел

  • 23 май 2026 | 15:27
Всичко е готово за голямата гала на PFL в Брюксел

Кантарът вече е финализиран, след като всички бойци преминаха претеглянето преди PFL Брюксел в събота, 23 май, в ING Arena.

Белгийските фенове се очаква да изпълнят ING Arena за второто посещение на PFL в Белгия, като местната непобедена изгряваща звезда и №8 в ранкинга в полусредна категория Патрик Хабирора (8-0) ще се изправи в главното събитие срещу ММА иконата Бенсън Хендерсън (30-12), след като и двамата успешно влязоха в категория — съответно 77.5 кг и 77.6 кг.

В подглавното събитие набиращият скорост френски боец в категория петел Тейлър Лапилус (24-4) ще продължи преследването си на титлата, но на пътя му застава английският специалист по събмишъни Джейк Хадли (12-5). Двамата се претеглиха съответно на 61.6 кг и 61.7 кг.

Пълните резултати от кантара са следните:

PFL Брюксел — основна карта

Главен двубой в полусредна категория:

№8 Патрик Хабирора (77.5 кг) срещу Бенсън Хендерсън (77.6 кг)

Подглавен двубой в категория петел:

№3 Тейлър Лапилус (61.6 кг) срещу Джейк Хадли (61.7 кг)

Двубой в средна категория:

№8 Борис Атангана (83.7 кг) срещу Джаред Гуудън (83.9 кг)

Двубой в категория петел:

№5 Марсирлей Алвес (61.5 кг) срещу Наоки Иноуе (61.5 кг)

Двубой в категория перо:

№8 Асаел Аджудж (66.2 кг) срещу Кейсуке Сасу (65.9 кг)

Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

Астана заменя Манама като домакин на Световното първенство по борба

Иванина Иванова достигна до финал на Евро 2026 по борба за момичета в Самоков

Националите по борба класически стил завършиха на 6-о място на Европейското в Самоков

Усик с най-високото си тегло, Верхувен далеч над него

Първо в Sportal.bg: Бойната карта на Brave 107 в Бургас

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

