Всичко е готово за голямата гала на PFL в Брюксел

Кантарът вече е финализиран, след като всички бойци преминаха претеглянето преди PFL Брюксел в събота, 23 май, в ING Arena.
Белгийските фенове се очаква да изпълнят ING Arena за второто посещение на PFL в Белгия, като местната непобедена изгряваща звезда и №8 в ранкинга в полусредна категория Патрик Хабирора (8-0) ще се изправи в главното събитие срещу ММА иконата Бенсън Хендерсън (30-12), след като и двамата успешно влязоха в категория — съответно 77.5 кг и 77.6 кг.
В подглавното събитие набиращият скорост френски боец в категория петел Тейлър Лапилус (24-4) ще продължи преследването си на титлата, но на пътя му застава английският специалист по събмишъни Джейк Хадли (12-5). Двамата се претеглиха съответно на 61.6 кг и 61.7 кг.
Пълните резултати от кантара са следните:
PFL Брюксел — основна карта
Главен двубой в полусредна категория:
№8 Патрик Хабирора (77.5 кг) срещу Бенсън Хендерсън (77.6 кг)
Подглавен двубой в категория петел:
№3 Тейлър Лапилус (61.6 кг) срещу Джейк Хадли (61.7 кг)
Двубой в средна категория:
№8 Борис Атангана (83.7 кг) срещу Джаред Гуудън (83.9 кг)
Двубой в категория петел:
№5 Марсирлей Алвес (61.5 кг) срещу Наоки Иноуе (61.5 кг)
Двубой в категория перо:
№8 Асаел Аджудж (66.2 кг) срещу Кейсуке Сасу (65.9 кг)