  • 23 май 2026 | 16:52
Терънс Крауфорд: Усик бързо ще разгадае Крауфорд

Александър Усик ще вземе участие в грандиозно боксово шоу по-късно днес в Гиза, а Терънс Крауфорд сподели своите очаквания за битката в тежка категория между шампиона от Украйна и бившият хегемон в кикбокса в тежка категория Рико Верхувен.

Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

Прогнозата на Крауфорд за Усик срещу Верхувен

„Мисля, че Усик ще излезе на ринга и ще направи каквото си поиска. Смятам, че Рико ще бъде корав в началото, но опитът на Усик ще му позволи да го разгадае бързо... Усик е свикнал с напрежението, той е под голям натиск още от Олимпийските игри... за него това не е проблем.“

За феновете, които искат да го видят отново на ринга

„Това е част от бокса – когато се оттеглиш с много останал потенциал, те искат да се върнеш. Но за мен няма какво повече да доказвам, няма какво да спечеля, така че съм щастливо пенсиониран.“

Относно завръщането на Ерол Спенс срещу Тим Цзю

„Мисля, че Ерол ще се справи невероятно. Очаквам с нетърпение завръщането му на ринга и вярвам, че ще бъде успешно. Прогнозирам, че той ще спечели.“

