Канело за следващия си опонент: Има нулев шанс да ме победи

Саул Алварес и Кристиан Мбили официално обявиха своя двубой, който ще се проведе на 12 септември в Саудитска Арабия. Двамата се изправиха лице в лице в Египет, като ще оглавят боксова галавечер в Рияд под надслов „Мексико срещу света“. Това ще бъде третият мач за Канело, откакто обедини сили с промоутърите от Саудитска Арабия. Досега той записа победа по точки над Уилям Скъл и загуба с решение от Терънс Крауфорд.

След поражението мексиканецът претърпя операция на лакътя, но въпреки че през юли навърши 36 години, той остава изключително уверен във възможностите си.

„Толкова съм уверен. Винаги съм уверен, защото знам къде се намирам, как тренирам, как се чувствам и колко съм добър“, заяви Канело на пресконференцията. „Така че съм много уверен. Все още имам мотивация. Чувствам се сякаш съм на 15 години.“

Неговият опонент, Мбили, е с баланс 29-0-1 (24 с нокаут), като равенството дойде в зрелищен 10-рундов трилър срещу Лестър Мартинес в подгряващата карта на мача Канело-Крауфорд.

„Той е шампион и е опасен боец“, каза Канело. „Нанася много удари, силен е и аз харесвам такъв тип битки. Обожавам ги.“

Вследствие на боксовите политики, Мбили бе удостоен с титлата на WBC в категория до 76 кг. след равенството, което беше за временния пояс. 31-годишният камерунец, който живее в Канада, е доволен от своя напредък.

„Целта ми беше да стана световен шампион и да се бия с Канело“, обясни той. „Последните шест месеца бяха невероятни. Мисля, че имам добър стил, за да победя Канело, защото съм страхотен боец. Имам добра сила, добра скорост, имам всички качества да победя Канело и да спечеля този мач. Не ме интересува възрастта на Канело. Важни са моите боксови умения и неговите, а моментът за мен е перфектен“, добави Мбили, който твърди, че е видял слабости в играта на Канело срещу Крауфорд, от които може да се възползва.

„През септември ще бъдете изненадани. През септември ще съжаляваш, че си на този ринг“, обърна се той към бъдещия член на Залата на славата.

„Ще видиш различни неща. Аз не съм от твоите опоненти, които идват във Франция и всичко останало. Дори и да съм на 50 години, не можеш да ме победиш. В този живот той не може да ме победи“, категоричен бе мексиканецът.“, отвърна Канело.

Мбили определи шансовете като 50-50 и заяви, че това може да бъде „Битката на десетилетието“. На въпрос какъв е процентният шанс на Мбили да спечели, Канело отговори кратко: „Нула.“