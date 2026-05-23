Тайлър Дорси преди решаващия мегасблъсък Реал Мадрид: Това е по-голяма сцена и по-голям момент

Един от ключовите играчи на Олимпиакос - гардът Тайлър Дорси, коментира мача на сезона с Реал Мадрид утре в Атина. Победителят в суперсблъсъка в неделя ще си тръгне с трофея, докато за загубилия ще остане разочарованието, че е бил максимално близо, но не е стъпил на европейския връх.

– Колко различен ще бъде мачът от този през редовния сезон?

- Разликата е съществена. Това е по-голяма сцена и по-голям момент. В крайна сметка миналото е зад гърба ни, а аз съм фокусиран единствено върху това да спечелим мача, вместо да гледам статистика и да броя точки.

– Видяхме доминиращо представяне от Андрес Фелис и Факундо Кампацо. Те спряха гардовете на Валенсия. Очаквате ли, как да го кажа, по-специално отношение към вас утре?

- Те разполагат с различни варианти — игра в зона, защита един на един. Видях няколко различни неща, които могат да използват и срещу нас. Може би ще ни изненадат с нещо ново, но ако ние сме агресивни, в крайна сметка ще си проличи колко усилия влагаме.

– Мачът ви срещу Фенербахче беше много различен. Видяхме различно лице на Олимпиакос. Какво можем да очакваме утре? Защото видяхме много доминиращ и резултатен баскетбол в полуфинала на Реал.

- В мачовете има върхове и спадове. За нашия стил това няма голямо значение. Ще се опитаме да се защитаваме добре и да ги накараме да се чувстват неудобно при всяка стрелба.

– Имате пълно предимство на позиции 4 и 5. Смяташ ли, че това ще накара играчите на Реал Мадрид да свалят част от тежестта от Трей Лайлс и Чума Океке?

- Не мисля, че имаме предимство. Понякога в живота, а и в някои мачове, по-малкото се оказва повече. От нас зависи как ще се адаптираме. В крайна сметка всичко опира до нашата настройка и до важните решения, които ще вземем.

