Педро Мартинес: Бяхме много под нивото си

Треньорът на Валенсия Педро Мартинес изрази мнението си след загубата в полуфиналите на Евролигата от Реал Мадрид. "Портокалите" отстъпиха с 90:105 при дебюта си във Финалната четворка на най-престижния европейски турнир.

„Мач, в който бяхме под нивото, което ни се искаше. Много добър мач за Мадрид. Те бяха много точни при стрелбата от далечна дистанция и направиха разликата в борбата в защита. Ние не бяхме постоянни и това им позволи да получат втори шансове“, каза Педро Мартинес.

Реал Мадрид понесе тежък удар, но ще спори с Везенков и Олимпиакос за трофея в Евролигата

„Като цяло ни е трудно да играем добре срещу Мадрид. Победихме ги в началото, но напоследък те успяват да ни пазят добре и да ни изваждат от нашия ритъм. Добрата защита на Мадрид се усеща. Те ни лишават от нашата идентичност", обясни наставникът на Валенсия.

„Сега е трудно да бъдем позитивни. Първо, трябва да печелим и да се състезаваме по-добре, отколкото го направихме. Реал Мадрид игра много добре. Две тройки на Абалде, приносът на Фелис и т.н. Това не бяха решаващи неща, но ни повлияха психически. Изкараха ни от сценария, който бяхме предвидили. През втората част, когато започнаха да играят с универсални играчи под коша, ни беше трудно да се адаптираме. По-скоро чакахме грешката им, отколкото да покажем добра защита. Когато всички бяха отворени, не успяхме да доминираме“, анализира Мартинес.

Скариоло: Ще се справим и без Гаруба

„Те превърнаха отсъствието на Таварес в предимство. Това им позволява да имат повече пространства, повече възможности за игра един на един. Борихме се, играчите положиха големи усилия. А сега? Не трябва да смятаме сезона за приключен. И да се подготвим за следващите мачове. Да гледаме напред. Да бъдем критични към изиграния мач и нещата, които трябва да подобрим", подчерта специалистът.

„Следващата седмица имаме три мача и трябва да бъдем конкурентоспособни и в трите. Караме го ден за ден. Сега трябва да се възстановим от това и да не мислим по-надалеч“, завърши Педро Мартинес.

Снимка: as.com

