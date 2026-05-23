Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Педро Мартинес: Бяхме много под нивото си

Педро Мартинес: Бяхме много под нивото си

  • 23 май 2026 | 03:08
  • 80
  • 0

Треньорът на Валенсия Педро Мартинес изрази мнението си след загубата в полуфиналите на Евролигата от Реал Мадрид. "Портокалите" отстъпиха с 90:105 при дебюта си във Финалната четворка на най-престижния европейски турнир.

„Мач, в който бяхме под нивото, което ни се искаше. Много добър мач за Мадрид. Те бяха много точни при стрелбата от далечна дистанция и направиха разликата в борбата в защита. Ние не бяхме постоянни и това им позволи да получат втори шансове“, каза Педро Мартинес.

Реал Мадрид понесе тежък удар, но ще спори с Везенков и Олимпиакос за трофея в Евролигата
Реал Мадрид понесе тежък удар, но ще спори с Везенков и Олимпиакос за трофея в Евролигата

„Като цяло ни е трудно да играем добре срещу Мадрид. Победихме ги в началото, но напоследък те успяват да ни пазят добре и да ни изваждат от нашия ритъм. Добрата защита на Мадрид се усеща. Те ни лишават от нашата идентичност", обясни наставникът на Валенсия.

„Сега е трудно да бъдем позитивни. Първо, трябва да печелим и да се състезаваме по-добре, отколкото го направихме. Реал Мадрид игра много добре. Две тройки на Абалде, приносът на Фелис и т.н. Това не бяха решаващи неща, но ни повлияха психически. Изкараха ни от сценария, който бяхме предвидили. През втората част, когато започнаха да играят с универсални играчи под коша, ни беше трудно да се адаптираме. По-скоро чакахме грешката им, отколкото да покажем добра защита. Когато всички бяха отворени, не успяхме да доминираме“, анализира Мартинес.

Скариоло: Ще се справим и без Гаруба
Скариоло: Ще се справим и без Гаруба

„Те превърнаха отсъствието на Таварес в предимство. Това им позволява да имат повече пространства, повече възможности за игра един на един. Борихме се, играчите положиха големи усилия. А сега? Не трябва да смятаме сезона за приключен. И да се подготвим за следващите мачове. Да гледаме напред. Да бъдем критични към изиграния мач и нещата, които трябва да подобрим", подчерта специалистът.

„Следващата седмица имаме три мача и трябва да бъдем конкурентоспособни и в трите. Караме го ден за ден. Сега трябва да се възстановим от това и да не мислим по-надалеч“, завърши Педро Мартинес.

Снимка: as.com

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Реал Мадрид понесе тежък удар, но ще спори с Везенков и Олимпиакос за трофея в Евролигата

Реал Мадрид понесе тежък удар, но ще спори с Везенков и Олимпиакос за трофея в Евролигата

  • 22 май 2026 | 23:00
  • 9290
  • 1
Барцокас: Уолкъп вдъхнови защитата на Олимпиакос

Барцокас: Уолкъп вдъхнови защитата на Олимпиакос

  • 22 май 2026 | 21:54
  • 599
  • 0
Кори Джоузеф: В защита бяхме безупречни

Кори Джоузеф: В защита бяхме безупречни

  • 22 май 2026 | 21:42
  • 747
  • 0
Томас Уолкъп: Само Олимпиакос може да победи Олимпиакос

Томас Уолкъп: Само Олимпиакос може да победи Олимпиакос

  • 22 май 2026 | 21:22
  • 1766
  • 0
Фурние: Феновете са по-готови за битка от нас

Фурние: Феновете са по-готови за битка от нас

  • 22 май 2026 | 21:07
  • 1255
  • 0
Ясикевичус: Олимпиакос беше Олимпиакос, но Фенер не беше Фенер

Ясикевичус: Олимпиакос беше Олимпиакос, но Фенер не беше Фенер

  • 22 май 2026 | 20:52
  • 1347
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 44586
  • 331
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 36249
  • 92
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 35449
  • 74
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 29149
  • 16
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 8528
  • 4
Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

  • 22 май 2026 | 20:34
  • 33040
  • 45