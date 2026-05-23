Везенков: Следих Евровизия, направо ги убихме

  • 23 май 2026 | 15:25
"Да, следих Евровизия. Как да не съм?! Направо ги убихме! Първи сме и по гласове от жури, и по гласове от публика. Беше супер!"

Това заяви българската баскетболна звезда Александър Везенков пред сръбската Mozzart Sport.

На въпроса "Значи е време в София пак да дойде Лепа Брена с хеликоптер и да открие конкурса?", той отговори: "Първо Евролигата да дойде в Атина, пък после ще видим какво ще става в София!"

Припомняме, че през 1990 г. Лепа Брена пее на Националния стадион "Васил Левски". В началото на концерта тя каца в средата на стадиона с хеликоптер на БГА "Балкан", който е служил за личен транспорт на бившия първи в държавата Тодор Живков, пише novini.bg.

Вчера Александър Везенков блесна за Олимпиакос, който детронира Фенербахче на полуфиналите от Финалната четворка на Евролигата в Атина. В неделя гръцкият гранд се изправя срещу Реал Мадрид в спора за трофея.

