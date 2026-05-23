Екипът на Везенков се продава като топъл хляб в Пирея

Екипът с номер 14, който носи суперзвездата на Олимпиакос Александър Везенков е най-търсеният артикул във фен шопа на гръцкия гранд, споделиха пред Sportal.bg от магазина по време на посещението ни там.

Потникът в бяло и червено е най-предпочитан, като към него повечето фенове добавят и тениската посветена на финалите на Евролигата в Атина.

Това е така, защото именно Олимпиакос с българския национал в състава си ще играе финал срещу Реал Мадрид в “турнира на богатите”. Мачът е утре от 21:00 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да го проследите на живо, както и да видите всичко по-интересно случващо се около олимпийския комплекс ОАКА, където ще се изиграе двубоят.

Снимки: Sportal.bg