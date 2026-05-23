Реал Мадрид се откъсна напред срещу Занов и ПАО, гледайте тук!

Българският талант Кристиян Занов и гръцкият гранд Панатинайкос продължават днес участието си в младежката Евролига NextGen до 18 години с важен мач срещу връстниците си от Реал Мадрид. 17-годишният център е в стартовата петица на тима от Атина.

Припомняме, че играчът на Ботев Враца получи покана от ПАО за турнира в Атина, който се провежда заедно с Финалната четворка на Евролигата, в която ще видим на финала в неделя Александър Везенков и Олимпиакос срещу Реал Мадрид.

Младежите на Панатинайкос записаха загуба и победа в своята група до момента и днес се нуждаят от задължителен успех срещу “лос бланкос”, ако искат да запазят шансове да продължат напред в надпреварата.

Именно Занов стана автор на първия кош за Панатинайкос, прекъсвайки серията на Реал Мадрид от 5:0 в самото начало на срещата. В първата четвърт младежите на Реал надиграха категорично гръцкия си съперник с 25:10. Във втората четвърт Реал продължи да трупа преднина, която достигна 28 точки, а след края на първото полувреме испанците водят с 50:24. Занов е с 4 точки при стрелба 2/2 дотук, като има и 1 борба за 11:08 мин.

Снимка: БУБА Баскет/ФИБА