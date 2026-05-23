Никола Милутинов: Реал Мадрид има огромна класа и може да те изненада по много начини

  • 23 май 2026 | 21:35
  • 367
  • 0

Една от звездите на Олимпиакос - сръбският център Никола Милутинов, сподели очакванията си за финала на Евролигата в неделя, в който “червено-белите” от Пирея ще се изправят срещу Реал Мадрид.

- Финал срещу Реал Мадрид. Какво очакваш от този огромен двубой?

- На първо място очакваме наистина здрав мач, защото те са противник, който има огромен опит. Опонент, който знае как да играе в големите мачове. Няма да е лесно. Имат огромна класа, дори и при отсъствията в тима им. Могат да те изненадат по много начини. Наистина трябва да сме готови за мача утре. Ментално, физически... да играем най-добрият баскетбол, на който сме способни и да се справим по най-добрия начин, ако искаме да спечелим.

- Говорейки за отсъстващи - как мислиш, че това ще се отрази на мача от ваша гледна точка?Защото в момента в състава си те нямат истински център.

- Вероятно ще опитат да направят някои различни неща в тяхна полза. Сигурно ще играят на по-бързо темпо. Ще опитат да играят с повече владения. Ще търсят нещо различно, затова ние наистина трябва да сме готови за всичко и нищо да не ни изненада.

- Кой ще е основният ключ към победата утре?

- Същият, който беше и вчера - енергията, поведението ни в защита и начинът, по който се представяхме на паркета още от първата до последната минута. Трябва да вложим всичката си енергия и да изиграем мача по възможно най-добрия начин в отбрана, защото защитата е най-ценното нещо във Финалната четворка.

Снимки: Imago

