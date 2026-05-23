Олимпиакос и Реал Мадрид са готови за финала на Евролигата

Отборите на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков и Реал Мадрид бяха изключително фокусирани върху подготовката за предстоящия финал на Евролигата.

Сблъсъкът между двата гранда е утре от 21:00 часа в “Т-Център” в олимпийския комплекс ОАКА, а преди това баскетболистите на Йоргос Барцокас и Серджо Скариоло проведоха предпоследното си занимание в спортното съоръжение, което утре ще бъде изпълнено до краен предел, почти изцяло с фенове на “червено-белите”.

Лошата новина за Реал е контузията на центъра Усман Гаруба, който няма да вземе участие в срещата за трофея.