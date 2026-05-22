  Алберто Бетиол спечели 13-тия етап на Джирото

Алберто Бетиол спечели 13-тия етап на Джирото

Състезателят от тима на Астана Алберто Бетиол спечели 13-тия етап от Обиколката на Италия - 189 километра от Алесандрия до Вербания.

Италианецът финишира самостоятелно с време от 3 часа, 51 минути и 33 секунди и постигна първата си победа от две години насам.

Бетиол бе част от откъснала се група от 15 колоездачи. На последното изкачване за деня той успя да направи атака, с която пречупи съпротивата на норвежеца Андреас Лекнесунд и в заключителните седем километра караше сам с пълна газ към финалната линия.

Лекнесунд (Уно-Екс Мобилити) финишира втори на 26 секунди зад победителя, а за третото място се пребори белгиецът Яспер Щойвен (Соудал Куик-Степ), който се пребори в спринт в малка група, останала на 44 секунди от Бетиол.

Претендентите за генерално класиране спестиха сериозни усилия в днешния ден и в нито един момент не показаха амбиции към по-предно класиране в етапа. Те финишираха в спокойно темпо на 13:06 минути зад Бетиол. Така розовата фланелка остава на гърба на португалеца Афонсо Еулалио (Бахрейн-Викториъс). Той има преднина от 33 секунди пред датчанина Йонас Вингегор (Висма-Лийз а бай) и 2:03 минути пред нидерландеца Таймен Аренсман (Инеос).

В класирането при катерачите лидер е Вингегор, а при спринтьорите - французинът Пол Мание от Соудал Куик-Степ.

В събота предстои най-тежкият етап от тазгодишното издание на Обиколката на Италия. Той е с дължина от само 133 километра от Аоста до Пила, но е с денивелация от 4350 метра и ще премине през няколко прохода в Алпите.

