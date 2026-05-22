Министър Керязов представи официално своя заместник

Новият министър на младежта и спорта Енчо Керязов представи своя заместник Юлия Тодорова чрез пост в социалните мрежи.

Ето какво написа министър Керязов:

"Представям моя заместник-министър – Юлия Тодорова.

Изборът ми е направен след внимателен анализ на състоянието на министерството, разговори със спортни ръководители и служители и ясното убеждение, че спортът има нужда не само от визия, но и от силен административен, финансов и контролен капацитет.

Юлия Тодорова има сериозен професионален опит във финансовия контрол и вътрешния одит – сфери, които са ключови за прозрачността, дисциплината и доверието в управлението.

Съзнателно търсих екип, в който различните компетентности да се допълват. Вярвам, че доброто управление изисква професионализъм, характер, морал и готовност за реална работа.

Пред нас има много задачи, но съм убеден, че с прозрачност, контрол и ясни правила можем да върнем доверието и да работим за по-добро бъдеще на българските младежи и спорт."