Иван Банчев пети на Европейското по стрелба с лък в Анталия

Иван Банчев заe престижното пето място в крайното класиране на Европейското Първенство по стрелба с лъка на открито, което се провежда в Анталия.

Пътят на българина до призовото класиране не беше лесен. Той завърши на 51-во място в квалификациите. Първият му мач беше срещу Маркус Никанен(Финландия) и завърши 6:4 (27:29, 27:26, 28:28, 28:25, 28:28).

На 1/24 елиминациите Иван се изправи срещу познат съперник Зига Равникар(Словения). Иван спечели отново с 6:4 (24:27, 26:24, 26:27, 29:27, 29:28). С тази победа Банчев осигури на България квота за рекърв мъже за Европейските игри, които ще се проведат догодина в Истанбул.

В мачовете от 1/16-финалите противник на Иван беше друг известен стрелец - Патрик Хюстън(Великобритания). Елиминацията отново продължи 5 серии, а крайният резултат беше 6:4 (25:27, 28:27, 25:19, 27:29, 29:28).

Противникът му на 1/8 елиминациите бе Диего Конде Колар(Испания). Резултатите бяха точка за точка, а елиминацията приключи 6:5 (25:28, 28:25, 27:25, 25:26, 25:25, 10:8) след бараж.

В борба за влизане в полуфиналите Иван се изправи срещу най-сериозния си съперник до момента - олимпийския медалист от Токио 2020 Мауро Несполи(Италия). Иван се представи достойно срещу него, като малко не му достигна да го победи. Мачът завърши 4:6 (27:27, 27:30, 30:27, 29:29, 26:27). Това беше най-силната елиминация на Банчев за цялото състезание и тя го постави на 5-то място в крайното класиране на първенството, записвайки най-доброто индивидуално на българин на Европейско първенство на открито за този век.

В отборната надпревара мъже рекърв България бе в състав Атанас Петров, Иван Банчев и Станислав Стамов и завърши на 16-о място.

Станислав се класира на 44-то място индивидуално, след като загуби от актуалния световен шампион Андрес Теминьо, а Атанас зае 80-а позиция в крайното класиране.

На 1/48 елиминациите Рая Иванова, която все още е девойка под 21 год., спечели първата си елиминация във възрастовата група мъже/жени на Европейско първенство. В следващия мач отпадна от Дуня Йенихаят, като малко не й достигна да спечели квота за рекърв жени за Европейските игри. Тя завърши на 49-то място.

Сестра й Мартина Иванова също се представи достойно и зае 60-о място в крайното класиране, а третата ни представителка при рекърв жени Мария Павлова се класира на 66-а позиция. Отборно Мария, Мартина и Рая се класираха 17-и.

Смесеният ни отбор Иван Банчев и Рая Иванова също се представи добре, след като завършиха на 9-о място от 30 отбора, отстранявайки Унгария по пътя си и отстъпвайки на Испания в 1/8 елиминациите с 2:6 (38:37, 37:38, 36:38, 37:38).

По-рано през седмицата в Анталия се проведе конгрес на Европеската федерация по стрелба с лък. Символично в деня на спорта 17 май се определи България да бъде домакин на Европейското първенство на закрито през 2029 година.