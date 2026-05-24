Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

  • 24 май 2026 | 07:05
  • 146
  • 0

Александър Везенков и Олимпиакос се изправят в 21:00 часа българско време тази вечер срещу испанския колос Реал Мадрид в големия финал на Евролигата. Двубоят ще се играе в залата на Панатинайкос “Telekom Center Athens” в гръцката столица.

Олимпиакос срази убедително на полуфиналите от Финалната четворка миналогодишния шампион Фенербахче, докато “лос бланкос” надиграха Валенсия.

“Червено-белите” от Пирея, които завършиха на първо място в класирането в редовния сезон на Евролигата, преследват четвърти европейски клубен трофей. Мадридчани пък се целят в 12-а шампионска титла на Стария континент.

В редовния сезон двата тима си размениха по една домакинска победа. “Белите” финишираха на трето място в класирането.

В плейофите преди Финалната четворка Реал елиминира Апоел Тел Авив с 3-1, а Олимпиакос прегази Монако с 3-0.

Везенков и компания имат да си връщат на днешния си съперник за драматичната загуба от него на финала през 2023 г. Тогава гръцкият гранд докосваше трофея, а Везенков бе във вихъра си с рекордните за финал на Евролигата 29 точки, но победен кош в последните секунди на Серхио Люл отне мечтата на Саша.

Сега Олимпиакос изглежда твърдо решен и готов да триумфира, като наставникът Йоргос Барцокас няма сериозни проблеми със състава си.

Същото обаче не може да се каже за колегата му Серджо Скариоло, тъй като в полуфинала с Валенсия вчера тимът загуби и последния си център - Усман Гаруба, който също се контузи. В плейофите стълбът в подкошието Валтер Таварес и украинецът Алекс Лен също получиха травми и са извън строя за сблъсъка тази вечер. Новото попълнение Йомер Юртсевен пък няма право да играе в турнира. Това означава, че по всяка вероятност бившият съотборник на Везенков в Сакраменто Кингс Трей Лайлс ще бъде в ролята на “по-лека” петица, но остава да видим какво точно ще измисли опитният италиански специалист.

Следвай ни:

Още от Евролига

Тайлър Дорси преди решаващия мегасблъсък Реал Мадрид: Това е по-голяма сцена и по-голям момент

Тайлър Дорси преди решаващия мегасблъсък Реал Мадрид: Това е по-голяма сцена и по-голям момент

  • 23 май 2026 | 21:44
  • 1325
  • 0
Никола Милутинов: Реал Мадрид има огромна класа и може да те изненада по много начини

Никола Милутинов: Реал Мадрид има огромна класа и може да те изненада по много начини

  • 23 май 2026 | 21:35
  • 2003
  • 0
Олимпиакос и Реал Мадрид са готови за финала на Евролигата

Олимпиакос и Реал Мадрид са готови за финала на Евролигата

  • 23 май 2026 | 20:48
  • 2734
  • 1
Везенков преди финала с Реал Мадрид: Много голям отбор с велика история, винаги намират начин да са тук

Везенков преди финала с Реал Мадрид: Много голям отбор с велика история, винаги намират начин да са тук

  • 23 май 2026 | 20:34
  • 6893
  • 2
В Испания: Изгряващата звезда на Евролигата сменя Валенсия с Олимпиакос

В Испания: Изгряващата звезда на Евролигата сменя Валенсия с Олимпиакос

  • 23 май 2026 | 19:59
  • 1205
  • 0
Занов за участието си в младежката Евролига: Доста добра и голяма стъпка

Занов за участието си в младежката Евролига: Доста добра и голяма стъпка

  • 23 май 2026 | 18:47
  • 728
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Полша нанесе тежка загуба на България в Катовице

Полша нанесе тежка загуба на България в Катовице

  • 23 май 2026 | 22:31
  • 43656
  • 79
Хеттрик на Хари Кейн разплака Щутгарт и донесе 14-ти дубъл на Байерн

Хеттрик на Хари Кейн разплака Щутгарт и донесе 14-ти дубъл на Байерн

  • 23 май 2026 | 22:58
  • 26598
  • 60
Верхувен показа зъби, но Усик надделя в оспорвана битка в Гиза

Верхувен показа зъби, но Усик надделя в оспорвана битка в Гиза

  • 23 май 2026 | 19:15
  • 29153
  • 132
Реал Мадрид сложи край на мъката във вечерта на сбогуванията

Реал Мадрид сложи край на мъката във вечерта на сбогуванията

  • 23 май 2026 | 23:55
  • 21017
  • 105
Екшън в Перник: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха при аматьорите! Бесни фенове къртят, рутят и гърмят

Екшън в Перник: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха при аматьорите! Бесни фенове къртят, рутят и гърмят

  • 23 май 2026 | 20:08
  • 48736
  • 233