»
Теодора Андреева и Симона Андреева с нормативи за участие на Европейското в Риети

  • 23 май 2026 | 12:33
Теодора Андреева стана поредната млада българска атлетка, която покри норматив за участие на Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години, което ще се проведе в Риети (Италия) от 16 до 19 юли. Тя спечели хвърлянето на чук в своята възрастова група на международния турнир за хвърляния “Дионисополис” в Балчик с постижение от 59.15 метра. Нормативът за участие на континенталния форум в Италия е 58.00 м. Постижението на Андреева е и нов национален рекорд на България за девойки под 18 г. Втора завърши Нели Димитрова с 45.76 м, а трета се нареди София Костова с 38.03 м.

Победителка на чук при жените стана Екатерина Димова с 40.82 м.

На диск при девойките под 18 г. също беше покрит още един норматив за участие на Европейското. Победата грабна Стефани Димитрова с 43.62 м, която вече има норматив от февруари. Завършилата на втора позиция Симона Андреева с 40.68 м също си осигури място на континенталния форум, след като се справи с норматива от 40.50 м.

В хвърлянето на чук при девойките под 18 г. първото място извоюва Мария Илиева с 49.62 м.

В тласкането на гюле при юношите под 20 г. победата заслужи Кирил Георгиев със 17.32 м.

Кипроно преследва злато в Юджийн

