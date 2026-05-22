Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сестри Стоеви ще участват на силни турнири по бадминтон в Сингапур и Индонезия

Сестри Стоеви ще участват на силни турнири по бадминтон в Сингапур и Индонезия

  • 22 май 2026 | 13:02
  • 162
  • 0
Сестри Стоеви ще участват на силни турнири по бадминтон в Сингапур и Индонезия

Успешно завърши подготовката на Стефани и Габриела Стоеви за предстоящите състезания в Азия. Две седмици те имаха осигурени спаринги от Индия и Сърбия.

Европейските шампионки на двойки жени ще участват на два силни турнира по бадминтон в Сингапур и Индонезия през следващите две седмици. Сестрите и техният треньор Петя Неделчева-Хранова пътуват по-късно днес.

Първата надпревара е "HSBC BWF World Tour Super 750" в Сингапур от 26 до 31 май и е с награден фонд 1 милион долара.

На старта българките, които са поставени под номер 8 в основната схема, ще играят срещу Ин-Хуей Хсу и Юн Ли (Тайван).

Вторият турнир е "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Джакарта (Индонезия) от 2 до 7 юни с награден фонд 1 450 000 долара. Жребият все още не е изтеглен.

Българките са номер 10 в световната ранглиста в момента.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Алек Сегерт спечели 12-тия етап на Джирото

Алек Сегерт спечели 12-тия етап на Джирото

  • 21 май 2026 | 19:51
  • 1123
  • 0
Българският шахмат е в голяма опасност

Българският шахмат е в голяма опасност

  • 21 май 2026 | 17:42
  • 1144
  • 3
Вече има клип към химна на Световното за спортисти със Синдром на Даун

Вече има клип към химна на Световното за спортисти със Синдром на Даун

  • 21 май 2026 | 16:58
  • 1391
  • 0
Магнус Карлсен оглавява силната схема за отборното световно по рапид и блиц

Магнус Карлсен оглавява силната схема за отборното световно по рапид и блиц

  • 21 май 2026 | 16:50
  • 1060
  • 1
Петя Неделчева с пореден рекорд

Петя Неделчева с пореден рекорд

  • 21 май 2026 | 14:53
  • 2138
  • 0
Световна шампионка елиминира Калояна Налбантова в Малайзия

Световна шампионка елиминира Калояна Налбантова в Малайзия

  • 21 май 2026 | 13:09
  • 974
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА в дуел за Суперкупата в края на лятото

Левски и ЦСКА в дуел за Суперкупата в края на лятото

  • 22 май 2026 | 12:20
  • 8123
  • 26
Венци Стефанов: Пишат, че се готвят да убият Ратко - МВР да вземе мерки!

Венци Стефанов: Пишат, че се готвят да убият Ратко - МВР да вземе мерки!

  • 22 май 2026 | 11:58
  • 10707
  • 21
ЦСКА с информация за старта в Европа, написа: Най-успешният клуб се завръща

ЦСКА с информация за старта в Европа, написа: Най-успешният клуб се завръща

  • 22 май 2026 | 11:33
  • 8074
  • 40
След 10 години величие: Манчестър Сити обяви напускането на Гуардиола

След 10 години величие: Манчестър Сити обяви напускането на Гуардиола

  • 22 май 2026 | 13:22
  • 686
  • 0
Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

  • 22 май 2026 | 12:30
  • 6362
  • 1
Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

  • 22 май 2026 | 10:49
  • 11946
  • 14