Сестри Стоеви ще участват на силни турнири по бадминтон в Сингапур и Индонезия

Успешно завърши подготовката на Стефани и Габриела Стоеви за предстоящите състезания в Азия. Две седмици те имаха осигурени спаринги от Индия и Сърбия.

Европейските шампионки на двойки жени ще участват на два силни турнира по бадминтон в Сингапур и Индонезия през следващите две седмици. Сестрите и техният треньор Петя Неделчева-Хранова пътуват по-късно днес.

Първата надпревара е "HSBC BWF World Tour Super 750" в Сингапур от 26 до 31 май и е с награден фонд 1 милион долара.

На старта българките, които са поставени под номер 8 в основната схема, ще играят срещу Ин-Хуей Хсу и Юн Ли (Тайван).

Вторият турнир е "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Джакарта (Индонезия) от 2 до 7 юни с награден фонд 1 450 000 долара. Жребият все още не е изтеглен.

Българките са номер 10 в световната ранглиста в момента.