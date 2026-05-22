  • 22 май 2026 | 12:41
Министър Керязов инспектира състоянието на спортната болница "Проф. д-р Димитър Шойлев"

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Специализираната болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“ ЕАД, където се запозна на място със състоянието на лечебното заведение, материалната база и предизвикателствата, пред които е изправена болницата.

Министърът се срещна с ръководството и медицинските специалисти, които представиха сериозните затруднения, свързани с недостига на средства, амортизираната база и необходимостта от модернизация на апаратурата.

Енчо Керязов подчерта, че болницата има ключова роля за българския спорт и здравето на професионалните и младите ни спортисти. В лечебното заведение ежегодно се извършват високоспециализирани прегледи, диагностика, лечение, операции, рехабилитация и възстановяване на състезатели от различни спортове, както и на граждани с травматологични и ортопедични проблеми.

„Това е лечебно заведение с дългогодишна история и огромен принос към българския спорт. Видях реалното състояние на болницата и необходимостта от спешна подкрепа. След обстойна проверка на документите и финансирането до момента, Министерството на младежта и спорта ще работи за намирането на решения за подобряване на условията, обновяване на базата и гарантиране бъдещето на болницата като водещ център за спортна медицина, ортопедия и травматология в България“, заяви министърът.

