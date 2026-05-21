Алек Сегерт спечели 12-тия етап на Джирото

Белгиецът Алек Сегерт от отбора на Бахрейн Викториъс спечели 12-ия етап от Колоездачната Обиколка на Италия, който беше с дължина 175 километра от Империя до Нови Лигуре край Алесандрия в региона Пиемонт.

Благодарение на късното си откъсване, 23-годишният Сегерт успя да надхитри по-силните спринтьори в колоната. „Победата е най-хубавото чувство“, каза белгиецът след финала. Той пресече финалната линия с време 3 часа и 53 минути.

Втори се нареди друг негов сънародник - ious. Тун Аертс (32), който има същото време, а трети е Томас Силва от Уругвай, който се появи за първи път на голямата колоездачна сцена с победата си във втория етап от Джиро д’Италия от Бургас до Велико Търново.

Alec Segaert held off a chasing peloton with an audacious late solo attack with 3.4km to go on Stage 12 at the Giro d'Italia 💪

Португалецът Афонсо Еулалио остава с розовата фланелка на лидер в главното индивидуално класиране с общо време от 48 часа, 10 минути и 38 секунди. Той води с преднина от 33 секунди пред датчанина Йонас Вингегор и с 2 минути и 3 секунди пред Тимен Аренсман от Нидерландия. Вингегор остава начело в класирането при катерачите, където има 111 точки, пред Диего Севиля от Испания с 60.

В началната фаза на този равнинен етап публиката видя откъсване на петима състезатели, включително сънародника на победителя Йеле Гийнс. Точно преди Коле Джово, първото изкачване за деня, те бяха настигнати от групата на Movistar, който искаше да се бори за етапната победа с Орлуис Аулар. Веднага след това състезателите трябваше да се справят с Брик Бертон, също изкачване от категория 3, но много по-стръмно. Това се оказа твърде трудно за победителя от Бургас и София Пол Мание и за Джонатан Милан. Двамата изостанаха и се озоваха в малка група зад колоната. Двамата спринтьори имаха 50 километра, за да се завърнат, но така и не се доближиха до групата. Изглеждаше, че по-силни спринтьори като Търнър и Аулар щяха да решат кой ще спечели етапа.

Но никой не слагаше в сметките днешния победител Алек Сегерт. Три километра преди края, нашият сънародник направи атака и опита да дръпна с късно откъсване и тактиката му проработи.

„Това откъсване вече беше в главата ми снощи. Знаех точно къде ще атакувам и затова състезанието вървеше идеално за мен. Спринтьорите бяха на предела си и аз се възползвах оптимално от това“, обясни 23-годишният белгиец.