Водачката в схемата Виктория Мбоко се класира за финала в Страсбург

Поставената под номер 1 в схемата Виктория Мбоко се класира за финала на тенис турнир за жени в Страсбург. Канадката победи в полуфиналите румънката Жаклин Кристиан със 7:6(3), 3:6, 6:2 и за пръв път в кариерата си ще играе за титлата на турнир на клей настилка.

Мбоко преодоля труден старт на мача, в който изоставаше с 2:5 гейма и трябваше да спасява сетболи в три различни гейма на свой сервис. Тя обаче успя да се измъкне и да вземе първия сет след тайбрек със 7:3 точки.

Във втория сет Кристиан отново поведе с три гейма разлика при 4:1, но този път не допусна обрат. Силите на румънката обаче бяха дотук и в третия сет Мбоко имаше категорично предимство, за да го спечели с 6:2.

На финала световната номер 9 ще играе с бившата номер 8 в света Ема Наваро. В изцяло американски сблъсък Наваро победи Ан Ли с 6:1, 6:3 за само 78 минути игра и в събота ще се опита да завоюва третата титла в кариерата си.

Снимки: Imago