Неочакван финал в Женева

  • 22 май 2026 | 20:16
Мариано Навоне достигна четвъртия си финал на ниво ATP Tour на турнира в Женева, където поднесе изненада срещу трикратния шампион Каспер Рууд — 7-5, 6-2. Навоне обърна мача си от първия кръг срещу Марко Трунгелити, след като изоставаше с 5-7, 1-5, а след това надгради тази победа с успехи в два сета срещу Камерън Нори, Хауме Мунар и Рууд на турнира от категория ATP 250 на клей.

„В момента съм наистина щастлив“, каза Навоне. „Първият сет беше много труден. Той играе много добре в момента и се завръща в топ 20. Това е голям резултат за мен и втори финал на клей за мен в този период.“

Впечатляващ срещу норвежеца, Навоне беше агресивен от бекхенд, като постоянно насочваше топката по правата линия, за да затрудни шестия поставен. Аржентинецът записа 27 уинъра, включително печеливш бекхенд при мачбола, за да продължи напред след 1 час и 42 минути.

Навоне преследва втория си трофей на ниво ATP, след като спечели титлата в Букурещ през април. 25-годишният тенисист се изкачва с пет места до №37 във виртуалната ранглиста и ще срещне Лърнър Тиен във финала в събота.

Рууд достигна финала на турнира от сериите "Мастърс" в Рим миналата седмица, а след това записа победи срещу Дженсън Бруксби, Рафаел Колиньон и Алексей Попирин в Женева, където вдигна трофея през 2021, 2022 и 2024 г. Двукратният финалист на „Ролан Гарос“ вече се отправя към Париж.

Поставеният под №4 Тиен се пребори с втория поставен Александър Бублик — 6-1, 4-6, 7-6(5), за да достигне третия си финал на ниво ATP и първи на клей.

В драматичен завършек Тиен пропиля четири мачбола при 6/1 в тайбрека на третия сет. В крайна сметка обаче левичарят затвори мача при петата си възможност, след като показа невероятна защита при сервис на Бублик. Американецът се бореше по основната линия, за да остане в разиграването, след което спринтира към къса топка и в крайна сметка принуди Бублик да сбърка воле.

„Не мога да повярвам, че мачът приключи“, каза Тиен. „Бях сигурен, че ще загубя тази точка. Познах посоката, имах и малко късмет, и съм наистина щастлив, че успях да премина напред.“

20-годишният Тиен е най-младият финалист в Женева след Серхи Бругера, който е бил на 19 години през 1990 г., и е вторият американски финалист на турнира от категория ATP 250 след Аарън Крикстейн през 1984 г. Тиен ще търси втората си титла на ниво ATP след триумфа си в Мец миналата година.

Тиен, който победи Стефанос Циципас в първия си мач в Женева, има шест победи на ниво ATP на клей през тази година. Миналата седмица в Рим световният №20 достигна четвъртия кръг.

Снимки: Imago

Денислава Глушкова с тежка загуба на финала на двойки в Клагенфурт

Отиде си наш голям спортен коментатор

Виктор Марков достигна до първия си ITF четвъртфинал за сезона

Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите в Куршумлийска баня

Париж аплодира прощалното парти "Гаел и приятели"

Каспер Рууд изравни рекорд на легендата Матс Виландер

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

