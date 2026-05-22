Анхелина Калинина и Петра Марчинко ще играят за първа титла в Рабат

Украинката Анхелина Калинина или хърватката Петра Марчинко ще спечелят първата си титла от турнири от веригата WТА 250 в събота. Двете се класираха за финала на турнира на клей в Рабат и ще имат възможност да вземат най-престижното отличие в кариерите си до момента.

В полуфиналите Калинина, която е номер 84 в света, бе безкомпромисна срещу седмата поставена Пана Удварди от Унгария и я победи с 6:0, 6:3 за еда 61 минути игра.

Украинката загуби едва осем точки в първия сет. Във втория Удварди започна по-добре, но издържа само до 2:2 гейма, когато отново бе пробита и това предреши изхода на срещата.

Повече интрига имаше във втория полуфинал от програмата, в който 76-ата в ранглистата Марчинко надигра със 7:6(2), 6:3 швейцарката Жил Тайхман.

Двете тенисистки си размениха по един пробив до средата на първия сет и до края му друг такъв не последва. В тайбрека обаче Марчинко започна много по-добре, поведе с 4:1 точки и не даде инициативата, за да спечели със 7:2.

Във втория сет хърватката поведе с 5:1 гейма и макар да допусна леко отпускане, това не я лиши от успеха в мача.