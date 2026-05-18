Мадисън Кийс пропуска турнира в Страсбург заради контузия

Американската тенисистка Мадисън Кийс се оттегли от участие на турнира в Страсбург, който е сред подготвителните надпревари за Откритото първенство на Франция, поради контузия на лявото бедро, съобщиха организаторите, цитирани от агенция АП.

19-ата в световната ранглиста американка трябваше тази седмица да играе в Страсбург, където спечели титлата през 2024 година.

„Реших, че е най-добре да се оттегля от Страсбург, за да се възстановя и да се подготвя за участие в Ролан Гарос“, коментира Кийс.

Откритото първенство на Франция започва на 24 май в Париж. Мадисън Кийс стигна до полуфиналите на турнира от Големия шлем на клей през 2018 година.

В неделя шампионката от Откритото първенство на Австралия през 2025-а Кийс се оттегли във втория сет на финала срещу французойката Диан Пари на състезанието от сериите УТА 125 в Париж при резултат 6:3, 3:3.