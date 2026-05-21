  Българският шахмат е в голяма опасност

От управата на Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) призоваха новото ръководство на Министерството на спорта (ММС) да предприеме спешни действия във връзка с въпроса за лицензирането на организацията.

Международната федерация FIDE признава за свой член БСФШ, но в България лицензирана от ММС е Българска федерация по шахмат 2022.От FIDE още през ноември миналата година предупредиха спортното министерство за възможни санкции, ако  казусът не бъде разрешен.

"От БСФШ искаме да ви информираме за една критична ситуация. Въпреки че Световната федерация (FIDE) е категорична и признава само нас за официален представител на България, държавните институции продължават да бездействат.Затова FIDE постави ясен ултиматум: Тежки наказания за България от 1 юли! Какво означава това за всички нас? Нашите най-добри шахматисти (включително Нургюл Салимова) могат да загубят правото си да представят родината на международната сцена!

Не можем да позволим административни спънки да провалят труда и таланта на българските гросмайстори. Призоваваме Министерство на младежта и спорта за СПЕШНИ действия! Времето изтича!", написаха от БСФШ във "Фейсбук", като постът беше споделен от световната шампионка за жени от 2004 до 2006 година - гросмайстор Антоанета Стефанова, която като капитан на националната дамска селекция на първа дъска изведе България до европейската отборна титла през 2023 година.

Стефанова в момента заема 43-ото място в световната ранглиста за жени с ЕЛО 2401, а пред нея от българките е само Нургюл Салимова, която е  41-а с ЕЛО 2404.

