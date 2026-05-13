Много тенисисти са готови да бойкотират "Големия шлем"

Американската тенисистка Мадисън Кийс, който е бивша номер 5 в света, а в момента е на 19-а позиция в ранглистата на WTA, е убедена, че много играчи са готови да бойкотират някой от турнирите от "Големия шлем", за да окажат натиск на организаторите.

Тя сподели това в интервю за АФП. Много от най-добрите състезатели се обявиха за по-голяма част от приходите на турнирите, а световната номер 1 Арина Сабаленка то Беларус заяви, че е готова за бойкот.

"Когато започнах да играя на клей преди години, не обичах настилката - бавна е, точките са дълги. Остарявайки се научих да обичам различния начин, по който се играе на червени кортове. Имам някои успехи, така че започнах да си вярвам", казва американката пред АФП. "Имам добри шансове на "Ролан Гарос". Трябва да намеря моята игра, да бъда на 100 процента. Ако го направя, имам шансове", смята тя.

"Мисля, че е важно гласът на играчите да се чува по-силно, когато се взимат големи решения. От много години играчите се опитват да седнат на масата и да преговарят с организаторите на Големия шлем. Това засега не доведе до нищо сериозно. Сега голям брой играчи се обединиха и се обединиха около мнението, че е необходим бойкот. Надявам се, че няма да стигнем чак дотам. Но е страхотно да видиш толкова състезатели, особено по-младите, които са готови да се борят за всички останали. Аз също съм готова за бойкот и много играчи ще го направят. Мисля, че това е вдъхновяващо", добави тя.

Следвай ни:

Снимки: Imago