Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Много тенисисти са готови да бойкотират "Големия шлем"

Много тенисисти са готови да бойкотират "Големия шлем"

  • 13 май 2026 | 16:27
  • 268
  • 0
Много тенисисти са готови да бойкотират "Големия шлем"

Американската тенисистка Мадисън Кийс, който е бивша номер 5 в света, а в момента е на 19-а позиция в ранглистата на WTA, е убедена, че много играчи са готови да бойкотират някой от турнирите от "Големия шлем", за да окажат натиск на организаторите.

Тя сподели това в интервю за АФП. Много от най-добрите състезатели се обявиха за по-голяма част от приходите на турнирите, а световната номер 1 Арина Сабаленка то Беларус заяви, че е готова за бойкот.

"Когато започнах да играя на клей преди години, не обичах настилката - бавна е, точките са дълги. Остарявайки се научих да обичам различния начин, по който се играе на червени кортове. Имам някои успехи, така че започнах да си вярвам", казва американката пред АФП. "Имам добри шансове на "Ролан Гарос". Трябва да намеря моята игра, да бъда на 100 процента. Ако го направя, имам шансове", смята тя.

"Мисля, че е важно гласът на играчите да се чува по-силно, когато се взимат големи решения. От много години играчите се опитват да седнат на масата и да преговарят с организаторите на Големия шлем. Това засега не доведе до нищо сериозно. Сега голям брой играчи се обединиха и се обединиха около мнението, че е необходим бойкот. Надявам се, че няма да стигнем чак дотам. Но е страхотно да видиш толкова състезатели, особено по-младите, които са готови да се борят за всички останали. Аз също съм готова за бойкот и много играчи ще го направят. Мисля, че това е вдъхновяващо", добави тя.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Радукану е готова за игра

Радукану е готова за игра

  • 13 май 2026 | 13:20
  • 727
  • 1
Кралят на корта Карлос Алкарас пред Vanity Fair: За "живота мечта“ и съперничеството му с Яник Синер

Кралят на корта Карлос Алкарас пред Vanity Fair: За "живота мечта“ и съперничеството му с Яник Синер

  • 13 май 2026 | 12:50
  • 2014
  • 3
Янаки Милев стартира с победа на турнир в Сърбия

Янаки Милев стартира с победа на турнир в Сърбия

  • 13 май 2026 | 11:08
  • 649
  • 0
Медведев с категорична победа по пътя към 1/4-финалите в Рим

Медведев с категорична победа по пътя към 1/4-финалите в Рим

  • 13 май 2026 | 08:45
  • 744
  • 0
Рубльов вярва, че Синер е близо до края на серията си

Рубльов вярва, че Синер е близо до края на серията си

  • 13 май 2026 | 05:38
  • 2261
  • 0
Рубльов е на четвъртфинал в Рим

Рубльов е на четвъртфинал в Рим

  • 13 май 2026 | 01:43
  • 816
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

  • 13 май 2026 | 16:05
  • 12085
  • 32
11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, двата тима с по три промени

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, двата тима с по три промени

  • 13 май 2026 | 16:49
  • 2977
  • 5
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 7464
  • 21
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 18714
  • 80
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 24463
  • 5
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 13765
  • 13