Традиционният турнир по дуатлон за Купа "Плевен" ще е на 24 май в парк "Кайлъка"

Тазгодишното издание на турнира по дуатлон за Купа "Плевен", който се организира от Спортен клуб (СК) по триатлон "Три Плей" – Плевен и Община Плевен, ще се проведе на 24 май, неделя. Това съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Оттам добавят, че за четвърта поредна година ще се направи отделно класиране за състезатели, участващи с МТБ велосипед на дистанцията за мъже и жени. За трети път ще има щафета AGE GROUPS, която ще се състои от двама състезатели - бегач и колоездач, независимо от пол и велосипед, с който ще участват. Те ще стартират заедно с четвърта, пета и шеста група. За трети път тази година се организират и щафети за състезатели, членове на спортни клубове. Преди състезанието участниците ще могат да направят опознавателна обиколка

Откриването на турнира е от 9:20 часа, а стартът на четвърта, пета, шеста група и щафетата, ще бъде от 9:30 часа. Награждаването на победителите е предвидено за 15:30 часа.

Състезателите ще бъдат разпределени в следните възрастови групи: „Сладури" - родени през 2018 г. и по- малки; група нула – родени през 2016-2017 г. включително; първа група - 2014- 2015 г.; втора група - 2012- 2013 г.; трета група - 2010- 2011 г.; четвърта група - 2007-2008-2009 г.; пета група - 1987- 2006 г.; шеста група – Мастърс - 1986 г. и по-големи.

В малката клубна щафета участват състезатели от първите три групи, а в голямата – от трета до шеста група.За "Сладури" дистанцията е триста метра бягане, два километра колоездене, триста метра бягане. За групи нула и едно тя е: един километър – пет километра – петстотин метра. За групи две и три е: два – 10 един километър, а за горните и щафети AGE е 5 – 20 - 2,5 км. За клубната щафета разстоянията са един – пет - един км.

За БТА организаторът на турнира, треньор и председател на СК по триатлон "Три Плей" Иво Илиев, уточни, че до този момент за участие са се записани 152 човека и седем отбора, като има възможност и други желаещи да се включат. Ще бъдат раздадени медали за участие и за призьорите във всяка една група. Осигурени са и предметни награди от спонсори. Купа "Плевен" ще бъде връчена на най-добре представилия се състезател без значение дали е член на спортен клуб или не.

Той добави, че клубът организира състезания по дуатлон от 2005 г.

Илиев каза, още, че и при лошо време турнирът ще се състои. По време на състезанието движението на превозни средства в участъка на парк "Кайлъка" от хотел "Кайлъка" до язовир "Тотлебенов вал" ще бъде спряно.

Събитието е част от спортния календар на общината.