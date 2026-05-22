Уулвс поднови договора на основен играч

Полузащитникът Андре подписа нов четиригодишен договор с Уулвърхямптън. 24-годишният бразилец ще остане на "Молиню" до 2030 година, въпреки че отборът му завърши на последното място във Висшата лига и изпадна в Чемпиъншип.

"Андре е страхотен човек и невероятен професионалист - мечта е да работиш с него. Той израсна в лидер и ще продължи да прави това, колкото повече стои в този клуб. Това е голяма стъпка за него, защото ще добие опит в Англия и ще разбере колко е важен за нас", заяви мениджърът Роб Едуардс. През изминалия сезон, който е втори за Андре с екипа на "вълците", халфът изигра 38 мача във всички турнири и отбеляза едно попадение.

— Wolves (@Wolves) May 22, 2026

Снимки: Imago