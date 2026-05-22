Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уулвърхамптън
  3. Уулвс поднови договора на основен играч

Уулвс поднови договора на основен играч

  • 22 май 2026 | 18:25
  • 388
  • 0

Полузащитникът Андре подписа нов четиригодишен договор с Уулвърхямптън. 24-годишният бразилец ще остане на "Молиню" до 2030 година, въпреки че отборът му завърши на последното място във Висшата лига и изпадна в Чемпиъншип.

"Андре е страхотен човек и невероятен професионалист - мечта е да работиш с него. Той израсна в лидер и ще продължи да прави това, колкото повече стои в този клуб. Това е голяма стъпка за него, защото ще добие опит в Англия и ще разбере колко е важен за нас", заяви мениджърът Роб Едуардс. През изминалия сезон, който е втори за Андре с екипа на "вълците", халфът изигра 38 мача във всички турнири и отбеляза едно попадение.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Поведението на феновете на Ница е срам за футбола, смята спортният министър на Франция

Поведението на феновете на Ница е срам за футбола, смята спортният министър на Франция

  • 22 май 2026 | 16:52
  • 1001
  • 0
Сигнал до прокуратурата: да разследват Барселона за пране на пари

Сигнал до прокуратурата: да разследват Барселона за пране на пари

  • 22 май 2026 | 16:46
  • 2139
  • 3
Гуардиола: Тръгвам си щастлив и горд след преживяването на живота ми

Гуардиола: Тръгвам си щастлив и горд след преживяването на живота ми

  • 22 май 2026 | 16:42
  • 2434
  • 2
Ден след повиквателната Нойер пропуска финала за Купата на Германия

Ден след повиквателната Нойер пропуска финала за Купата на Германия

  • 22 май 2026 | 16:39
  • 793
  • 0
Хакими се яви пред съда

Хакими се яви пред съда

  • 22 май 2026 | 16:32
  • 893
  • 0
Флик: Този сезон беше труден за Барселона, а следващият ще бъде още по-труден

Флик: Този сезон беше труден за Барселона, а следващият ще бъде още по-труден

  • 22 май 2026 | 15:56
  • 2070
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 1:0 Берое, заралии изпадат към момента

Ботев (Враца) 1:0 Берое, заралии изпадат към момента

  • 22 май 2026 | 18:28
  • 6631
  • 26
Спартак (Варна) 2:0 Локомотив (София), "соколите" с комфортен аванс

Спартак (Варна) 2:0 Локомотив (София), "соколите" с комфортен аванс

  • 22 май 2026 | 18:25
  • 5379
  • 20
Септември (София) 1:0 Добруджа, много важен гол на Мартин Христов

Септември (София) 1:0 Добруджа, много важен гол на Мартин Христов

  • 22 май 2026 | 18:46
  • 3835
  • 9
Преднина за Везенков и компания срещу шампиона в Атина!

Преднина за Везенков и компания срещу шампиона в Атина!

  • 22 май 2026 | 19:00
  • 4295
  • 3
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 13628
  • 23
Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

  • 22 май 2026 | 12:30
  • 25975
  • 21