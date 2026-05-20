Усик и Верхувен лице в лице пред пирамидите в Гиза

От времето на Наполеон пирамидите не са виждали подобна битка.

В събота безспорният шампион в тежка категория Александър Усик ще заложи своята титла на WBC срещу бившия шампион по кикбокс на GLORY в тежка категория Рико Верхувен. Срещата ще бъде боксов мач в 12 рунда и ще се проведе пред пирамидите в Гиза, Египет. Събитието, наречено "Слава в Гиза", се очертава да бъде повече от спектакъл, като на фона на битката за гореспоменатата титла в тежка категория ще бъде едно от световните чудеса. Сега феновете вече знаят как точно ще изглежда това.

Александър Усик е линейният шампион в тежка категория и първият боксьор, станал трикратен безспорен шампион в Ерата на четирите пояса. Той е смятан за един от най-добрите бойци на своето поколение и сред най-високо класираните в ранглистата за най-добри боксьори в момента. Последният му мач беше през юли, когато нокаутира Даниел Дюбоа в петия рунд.

Рико Верхувен е кикбоксьорът, който е бил най-дълго време шампион на GLORY, и е считан за един от най-великите кикбоксьори на всички времена. Последната му битка беше през юни 2025 г., когато спечели с решение на съдиите срещу Артьом Вахитов на GLORY 100. Верхувен има един предишен боксов мач в кариерата си – победа с нокаут във втория рунд над Янош Финфера през 2014 г.

Битката между двамата шампиони ще се проведе в събота вечер (23.05). Очаква се Усик и Верхувен да се качат на ринга малко преди полунощ.