Треньорът на Кьолн подписа нов договор

Рене Вагнер ще остане треньор на Кьолн с до 2028 година, съобщиха от клуба от Бундеслига в петък. Специалистът пое поста от Лукас Квасник през март с договор до края на сезона. Той успя да спечели едва шест точки от седем мача, но това беше достатъчно, за да избегне изпадане от елита, тъй като Кьолн завърши на три точки над зоната на изпадащите, на 14-то място.

"Рене ни пасва много добре, защото не само разбира ценностите на нашия клуб, но и ги изживява. Той показа, че може да дава насоки в трудни ситуации и да обединява хората за обща цел. Сега виждаме шанс да изградим нещо заедно и да се развиваме в резултат на това. Убедени сме, че Рене е правилният треньор за този път, по който вървим", каза директорът в клуба Томас Кеслер.

René Wagner bleibt Cheftrainer ✍️



Der 1. FC Köln hat eine Entscheidung in der Personalie des Cheftrainers getroffen. René Wagner wird seine Arbeit in dieser Funktion fortsetzen und hat einen Vertrag bis 2028

unterschrieben.

— 1. FC Köln (@fckoeln) May 22, 2026

"Много съм доволен от решението и доверието на ръководството. Това е нещо наистина специално за мен", категоричен беше Вагнер.

Снимки: Imago