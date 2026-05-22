  22 май 2026 | 17:26
Треньорът на Кьолн подписа нов договор

Рене Вагнер ще остане треньор на Кьолн с до 2028 година, съобщиха от клуба от Бундеслига в петък. Специалистът пое поста от Лукас Квасник през март с договор до края на сезона. Той успя да спечели едва шест точки от седем мача, но това беше достатъчно, за да избегне изпадане от елита, тъй като Кьолн завърши на три точки над зоната на изпадащите, на 14-то място.

"Рене ни пасва много добре, защото не само разбира ценностите на нашия клуб, но и ги изживява. Той показа, че може да дава насоки в трудни ситуации и да обединява хората за обща цел. Сега виждаме шанс да изградим нещо заедно и да се развиваме в резултат на това. Убедени сме, че Рене е правилният треньор за този път, по който вървим", каза директорът в клуба Томас Кеслер.

"Много съм доволен от решението и доверието на ръководството. Това е нещо наистина специално за мен", категоричен беше Вагнер.

Снимки: Imago

