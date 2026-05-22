  3. Фабрегас за Нико Пас: Два варианта пред него, но Интер не е сред тях

  • 22 май 2026 | 17:25
След два сезона на изключително високо ниво с екипа на Комо Нико Пас без съмнение е един от най-желани таланти в световния футбол. Бъдещето му обаче все още не е решено, тъй като Реал Мадрид притежава клауза за обратно откупуване, но през последните седмици се заговори и за силен интерес от страна на Интер. Преди дни даже вицепрезидентът на „нерадзурите“ Хавиер Санети не скри надеждата си един ден да види Нико Пас с фланелката на Интер.

Треньорът на Комо Сеск Фабрегас обаче също коментира ситуацията около аржентинския талант: „Нико Пас е играч на Комо. Санети е важна фигура в света на футбола и познава цялата динамика. Аз знам, че Нико Пас е 50% собственост на Комо, но той е наш играч. Единственият клуб, който може да каже нещо, е Реал Мадрид. Санети не работи нито за Реал Мадрид, нито за Комо, така че трябва да се проявява уважение към двата клуба. Имаше някои леки съобщения, които не ми харесват.”

„Има едно нещо, което знам със сигурност: Нико Пас няма да играе в Интер. Или ще се върне в Реал Мадрид, или ще остане в Комо и през следващата година. Ние сме доволни от него и ще видим какво ще се случи след няколко седмици”, добави Сеск.

„Дали Нико Пас ще играе срещу Кремонезе? Искаме да играят тези, които са в най-добра форма, а той в момента не е на 100%. Тренираше индивидуално, въпреки че се чувства по-добре в сравнение с предишните дни. В този момент не мога да кажа нито да, нито не, ще видим в деня на мача. Днес играчът е наблюдаван от много хора от щаба, някога нямаше толкова много физиотерапевти”, каза още Фабрегас в навечерието на последния двубой на Интер през сезона - срещу Болоня в събота от 19:00 часа.

Поведението на феновете на Ница е срам за футбола, смята спортният министър на Франция

