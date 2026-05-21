Вегас поведе срещу Колорадо в първия мач от финала на Запад

  • 21 май 2026 | 09:07
  • 167
  • 0
Вегас спечели с 4:2 срещу домакина Колорадо в първия мач от финалния плейоф в Западната конференция на Националната хокейна лига.

Вратарят на гостите Картър Харт направи силен мач с 36 спасявания, а Павел Дорофеев вкара десетото си попадение в елиминациите за Купа "Стенли" в настоящата кампания, с което е лидер при голмайсторите.

Дилън Кофлан изведе Вегас напред малко след средата на двубоя, Дорофеев удвои две минути и половина по-късно, а в началото на третия период Брет Хаудън направи 3:0.

Валери Ничушкин и Габриел Гандеског при числено предимство върнаха интригата с два гола за шампиона от редовния сезон, но Ник Дауд реши всичко на празна врата 45 секунди преди края.

Втората среща от серията е отново в Колорадо след два дни.

