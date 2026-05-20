Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Ванкувър Канъкс остана без старши треньор

Ванкувър Канъкс остана без старши треньор

  • 20 май 2026 | 13:19
  • 166
  • 0
Ванкувър Канъкс остана без старши треньор

Отборът на Ванкувър Канъкс остана без старши треньор, след като клубното ръководство взе решение да уволни Адам Фут.

Новият генерален мениджър на "косатките" Райън Джонсън заяви, че нов наставник, който да заеме мястото на Фут, все още не е избран, но това вероятно ще бъде Мани Малхотра, който в момента води филиала на Канъкс в Американската хокейна лига - Абътсфорд.

54-годишният Фут изкара само един сезона начело на Ванкувър, в който тимът записа 25 победи и 57 поражения и завърши с 58 точки - на последното 32-ро място сред всички отбори в Националната хокейна лига и на цели 14 точки зад предпоследния Чикаго Блекхоукс.

Слабото представяне доведе и до промени на по-високо ниво в клуба през миналата седмица.

Само преди два сезона канадският тим бе на първо място в Тихоокеанската дивизия в НХЛ и достигна до втория кръг на плейофите, където отстъпи в седем мача пред Едмънтън Ойлърс.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Няколко федерации настояват за смяна на президента на ФИС

Няколко федерации настояват за смяна на президента на ФИС

  • 19 май 2026 | 16:21
  • 1608
  • 0
Алекс Нюхук изпрати Монреал на финал в Източната конференция на НХЛ

Алекс Нюхук изпрати Монреал на финал в Източната конференция на НХЛ

  • 19 май 2026 | 10:33
  • 774
  • 2
Финландия и Канада постигнаха убедителни победи на Световното по хокей

Финландия и Канада постигнаха убедителни победи на Световното по хокей

  • 18 май 2026 | 20:23
  • 2730
  • 1
Звездите ни в биатлона стартираха подготовка за новия сезон с лагер в Троян

Звездите ни в биатлона стартираха подготовка за новия сезон с лагер в Троян

  • 18 май 2026 | 15:28
  • 783
  • 1
Расмус Далин се отличи с гол и четири асистенции за убедителна победа на Бъфало над Монреал

Расмус Далин се отличи с гол и четири асистенции за убедителна победа на Бъфало над Монреал

  • 17 май 2026 | 09:57
  • 731
  • 1
Домакините сразиха САЩ на старта на Световното по хокей

Домакините сразиха САЩ на старта на Световното по хокей

  • 16 май 2026 | 10:49
  • 1467
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 2778
  • 3
Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 23392
  • 246
Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 11987
  • 4
10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

  • 20 май 2026 | 00:55
  • 18114
  • 20
Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 25649
  • 50
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 10323
  • 24