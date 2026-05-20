Ванкувър Канъкс остана без старши треньор

Отборът на Ванкувър Канъкс остана без старши треньор, след като клубното ръководство взе решение да уволни Адам Фут.

Новият генерален мениджър на "косатките" Райън Джонсън заяви, че нов наставник, който да заеме мястото на Фут, все още не е избран, но това вероятно ще бъде Мани Малхотра, който в момента води филиала на Канъкс в Американската хокейна лига - Абътсфорд.

54-годишният Фут изкара само един сезона начело на Ванкувър, в който тимът записа 25 победи и 57 поражения и завърши с 58 точки - на последното 32-ро място сред всички отбори в Националната хокейна лига и на цели 14 точки зад предпоследния Чикаго Блекхоукс.

Слабото представяне доведе и до промени на по-високо ниво в клуба през миналата седмица.

Само преди два сезона канадският тим бе на първо място в Тихоокеанската дивизия в НХЛ и достигна до втория кръг на плейофите, където отстъпи в седем мача пред Едмънтън Ойлърс.