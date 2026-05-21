Шампионът САЩ спечели с дузпи срещу Германия на Световното

Защитаващият титлата си САЩ постигна труден успех срещу Германия с 4:3 с дузпи на Световното първенство по хокей на лед в Швейцария.

Райън Ленард вкара решаващия наказателен удар при петите изпълнения, а американците, олимпийски шампиони от Милано-Кортина 2026, записаха втора победа в група „А“, с което излязоха на четвъртото място във временното класиране след четири изиграни мача с актив от 5 точки.

Германците, които бяха с три загуби, на два пъти излизаха напред в резултата, но не успяха да удържат преднината си. Те все пак записаха първа точка в турнира, като заемат предпоследното седмо място.

Айзък Хауърд се отличи с гол и асистенция за САЩ, а Томи Новак изравни за 3:3 в редовното време 5:47 минути преди края.

Домакинът Швейцария е убедителен лидер в групата с пълен актив от 12 точки, след като разгроми Австрия с 9:0. Тео Рошет изпъкна с два гола и асистенция за световните вицешампиони, Нико Хишиър и Дамиан Риа също вкараха по два пъти, а Тимо Майер завърши с гол и две асистенции.

Вратарят Леонардо Дженони отрази всичките 20 удара и не допусна гол за 13-и път в мач на световно първенство, с което е лидер по този показател.

Австрия за първи път в историята си стартира с три победи на хокеен Мондиал, но серията беше прекъсната по болезнен за тима начин.

В група „Б“ бронзовият медалист от последните две световни първенства Швеция спечели убедително срещу Словения с 6:0, след като Лукас Раймонд и Якоб Де Ла Розе се разписаха по два пъти. С втория си успех в надпреварата скандинавците се изкачиха на четвъртото място с 6 точки.

Световният първенец през 2024 година Чехия надделя над аутсайдера Италия с 3:1 след обрат с три гола в последната третина и оглави подреждането в групата с 10 точки. Вратарят на „Скуадрата“ Дамиан Клара направи изключителен мач с 55 спасявания, но това не беше достатъчно и италианците останаха на дъното на класирането без актив след четири изиграни срещи.

