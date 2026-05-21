Канада надви Норвегия след продължение, Финландия с четвърта поредна победа

Отборът на Канада се нуждаеше от продължение, за да се наложи с 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0) над Норвегия в среща от четвъртия кръг на група “В” на Световното първенство по хокей на лед. Марк Шайфеле записа хеттрик за „кленовите листа“, в това число вкара и в продължението, за да гарантира четвъртата победа.

Канада е на върха в потока с 11 точки, Норвегия е 4-та със 7, като води с 1 пред Швеция.

Мачът мина през много обрати, но Норвегия поведе с 5:4 в средата на третата третина, след като в рамките на по-малко от две минути Ноа Стийн и Тинус Люк Коблар се разписаха. След това се наложи канадците да извадят от леда вратаря Кам Талбът за допълнителен нападател две минути и 15 секунди преди края. И ходът им се отплати, когато Райън О'Райли отбеляза, за да изпрати мача в продължения.

Освен трите попадения, Шайфеле също така записа и асистенция, за да оформи личния си актив на 4 точки по системата „гол+пас“. Съотборникът на Шайфеле от Уинипег Джетс – Габриел Вилярди, добави гол и асистенция за Канада, докато Дилън Къзънс също се разписа. Еван Бушар направи три подавания.

Стийн вкара два пъти за норвежците, а Ескил Олсен и Йоханес Йоханесен отбелязаха другите попадения за скандинавците.

В група “А” Финландия постигна четвърта победа в четвъртата си среща, след като не остави особени надежди на Латвия за крайното 7:1 (3:1, 1:0, 3:0).

Изненадващо Рудолфс Балцерс вкара за латвийците само 10 секунди след първия съдийски сигнал, но още до края на първата третина Ханес Бьоринен, Ханес Йохикарю и Сако Мееналайнен обърнаха хода на срещата. След това попаденията падаха само в една врата – тази на Латвия, като автори бяха Валтери Мерела, Антон Лундел, Патрик Пуистола и Аату Рати. Микаел

Гранлуд се появи на леда за първи път на това първенство, но игра малко и подаде само за едно попадение за финландците, които са с 12 точки, колкото имат и домакините от Швейцария.