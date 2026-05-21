Петя Неделчева с пореден рекорд

Старши треньорът на националния отбор по бадминтон Петя Неделчева постави пореден рекорд в спорта, въпреки че официално сложи край на състезателната си кариера през 2017 година. Тя държи върховото постижение за най-много изиграни мачове - 1373, съобщава badmintonranks.

Втори е Йон Дае Ли (Република Корея) с 1175, а трета се нарежда Сапсире Тератаначай (Тайланд) със 1121.

В топ 5 има още една българка - Стефани Стоева, която е пета с 1070 двубоя.

През октомври 2023 година Неделчева влезе в Книгата на рекордите на Гинес. Тя беше отличена за най-дълго разиграване в официален мач - 154 удара. Това се случва в двубой на 18 март 2010 година на двойки жени между Неделчева и Анастасия Руских (Русия) срещу японките Шидзука Мацуо и Мами Наито на турнир в Базел.

Петя Неделчева е най-титулуваната българска бадминтонистка. Участва на три летни олимпиади - в Атина 2004 (пето място), в Пекин 2008 и в Лондон 2012. Печелила е шест пъти Европейската купа и е достигала до редица четвъртфинали на Европейски и Световни първенства през годините на сингъл.

От 2009 година започва да играе на двойки с рускинята Анастасия Руских. Двете имат сребърен медал от Европейското първенство в Манчестър през 2010-а. Тези успехи изкачват двойката до трето място в световната ранглиста по бадминтон.

Общо в кариерата си Петя Неделчева има над 60 титли от различни турнири и над 35 сребърни медала.