Световна шампионка елиминира Калояна Налбантова в Малайзия

Националката Калояна Налбантова допусна поражение във втория кръг на единично на турнира по бадминтон от сериите World Tour Super 500 в Куала Лумпур (Малайзия) с награден фонд 500 хиляди долара.

20-годишната българката загуби от втората поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон (Тайланд) с 15:21, 11:21 за 34 минути.

В първия гейм Налбантова игра почти равностойно на съперничката си, която е номер 7 в световната ранглиста.

Възпитаничката на Стилиян Макарски записа победа и загуба в надпреварата в Куала Лумпур.