Магнус Карлсен оглавява силната схема за отборното световно по рапид и блиц

Световната шахматна федерация (FIDE) официално обяви звездните състави за предстоящото Световно отборно първенство по ускорен и блиц шах през 2026 година. Турнирът ще се проведе от 17 до 21 юни в емблематичната зала Queen Elizabeth Stadium в Хонконг и ще бъде истински фестивал на бързия шах с общ награден фонд от 500 000 евро.

Събитието привлече 43 отбора и над 300 от елитните шахматисти на планетата, начело със световния №1 гросмайстор Магнус Карлсен.

Турнирът, който навлиза в четвъртото си издание след дебюта си през 2023 година в Дюселдорф, предлага изключително натоварен двоен формат.

Първо играчите ще се състезават в три интензивни дни ускорен шах с награден фонд от 310 000 евро, в 12-кръгова швейцарска система с контрола 15+10. Веднага след това действието преминава на още по-висока скорост с два дни блиц шах и награден фонд от 190 000 евро. Блиц турнирът ще се проведе във формат на директни елиминации с 16 отбора и контрола 3+2.

Към фестивалната атмосфера се добавя и дебютът на първата FIDE World Team Amateur Rapid Chess Cup, която ще се проведе паралелно и ще даде шанс на любителите шахматисти да се борят за световна слава.

Очите на всички естествено ще бъдат насочени към постоянните фаворити и защитаващи позициите си лидери — Team WR. Подкрепян от основателя и спонсор Вадим Розенщайн, който отново ще заеме задължителната аматьорска дъска в отбора, WR е събрал състав „мечта“.

Воден от Карлсен, който досега е играл само веднъж в турнира — през 2024 година, тимът включва гросмайсторите Фабиано Каруана, Максим Вашие-Лаграв, Уесли Со, Ян-Кжищоф Дуда, Хоу Ифан и Александра Костенюк. След като спечели титлата на ускорен шах през 2023 година и поредни блиц корони през 2024 и 2025 година, WR пристига в Хонконг като отборът, който всички ще искат да победят.

Опит да свали най-силния тим от трона ще направи големият им съперник Hexamind. След болезнено близки пропуски през 2025 година, когато спечелиха сребро на ускорен шах и бронз на блиц, те се завръщат за реванш. Опасният им състав включва гросмайсторите Левон Аронян, Аниш Гири, Алиреза Фируджа, Видит Гуджрати, Катерина Лагно и Володар Мурзин.

Шахматната революция на Индия също пристига с пълна сила. Team MGD1, който спечели бронз на ускорен шах през 2023 година, сребро на блиц през 2024-а и злато на ускорен шах през 2025-а, се завръща с гросмайсторите Арджун Еригайси, Нихал Сарин, Пранав Венкатеш, Леон Люк Мендонка и Харика Дронавали. Chessgurukul също е индийска суперсила — с братско-сестринското дуо гросмайстори Прагнананда Рамешбабу и Вайшали Рамешбабу, както и с изключително острите гросмайстори Аравинд Читамбарам и Пранеш М.

Нов участник в турнира е китайската мощ Dragon Chilling. Отборът е воден от гросмайстор Дин Лижън, заедно със супер гросмайсторите Уей И и Ю Янъи, действащата световна шампионка при жените Дзю Уъндзюн и гросмайстор Лей Тиндзие. Това е дългоочакваното завръщане на Дин в отборно събитие от такъв калибър след поражението му в мача за световната титла през 2024 година срещу гросмайстор Гукеш Домараджу.

Гросмайстор Вишванатан Ананд също се завръща на сцената и води Team Chess United заедно с гросмайсторите Хумпи Конеру, Йорден ван Форест и 12-годишната сензация Фаустино Оро — новият втори най-млад гросмайстор в историята.

Друг вълнуващ отбор е Узбекистан, в който личат имената на претендента за световната титла Джавохир Синдаров, Нодирбек Абдусаторов, Нодирбек Якубоев, Шамсиддин Вохидов и легендарния световен шампион на FIDE Рустам Касимджанов.

С Индия и Узбекистан, които водят елитните си играчи, ожесточените съперничества между тези съвременни шахматни суперсили със сигурност ще нажежат атмосферата в Хонконг.