Няколко федерации настояват за смяна на президента на ФИС

Няколко федерации настояват за смяна на президента на ФИС

Няколко национални федерации изпратиха официални становища до Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС), в които изразяват сериозна загриженост относно посоката на развитие на организацията под ръководството на Йохан Елиаш. Това се случва само седмици след като той беше потвърден като кандидат за преизбиране.

„Смятаме, че настоящият президент Йохан Елиаш не трябва да продължава да ръководи ФИС. Причините включват липса на прозрачност и ангажираност, както и използването на общи средства, което изчерпва резервите на организацията и подкопава репутацията на международните ски спортове“, заяви Ула Кейл, генерален секретар на Норвежката ски федерация.

Към Норвегия се присъединиха САЩ, Австрия, Германия, Испания, Швейцария и Канада в писмо до ФИС. В него се подчертава, че финансовото състояние на федерацията се е „влошило значително“, откакто Елиаш пое поста през 2021 г.

„Защитата и подобряването на дългосрочната финансова устойчивост на организацията трябва да бъде общ приоритет. Само една финансово стабилна и отговорно управлявана ФИС ще може да гарантира съществуващите разпределения и в идеалния случай да засили допълнително механизмите за подкрепа на националните ски асоциации в бъдеще“, пишат загрижените страни.

Вътрешните процеси също предизвикват недоумение, като групата цитира скорошен инцидент, при който бюджетът е бил предоставен на Съвета на ФИС по-малко от 24 часа преди заседанието му. „За съжаление, това не е изолиран случай, а част от по-широк модел, който се е развил с времето и е предизвикал много силни притеснения относно управлението на ФИС. Финансовата и друга информация, споделяна с националните асоциации и Съвета, твърде често е била непълна или забавена, което ограничава способността на избраните органи да изпълняват правилно своите отговорности от името на членовете“, разкрива писмото.

Групата, съставена от представители на ски асоциациите, все пак изрази оптимизъм, че в изборната бюлетина има „четирима високоуважавани нови кандидати за президент: Вики Гослинг, Ана Харбое Фалкенберг, Алекс Оспелт и Декстър Пейн“.

„Всеки от тях носи ценни квалификации, перспективи и опит за ролята и споделя същите възгледи за това, което трябва да развием за НАШАТА федерация и спортове. Напълно сме убедени, че се нуждаем от промяна, за да могат ФИС и националните асоциации да имат доверие и положително бъдеще за нашите спортове и атлети“, подчертават те.

През 2022 г. Елиаш беше единствен кандидат, но сега мнозина отхвърлят кандидатурата му за трети мандат. Настоящият президент не получи подкрепата нито на родната си страна, Швеция, нито на държавата, в която живее. Елиаш е и британски гражданин, но Британската федерация по ски и сноуборд издигна за поста своя изпълнителен директор Виктория Гослинг.

Бизнесменът изненада всички със стратегически ход. Снабден с грузинско гражданство, Елиаш получи подкрепата на кавказката нация, преодолявайки изискването на ФИС кандидатите да „притежават валиден паспорт на националността на асоциацията членка, която ги номинира“.

Въпреки че Елиаш успя да влезе в бюлетината, тепърва ще се види дали ще получи подкрепата на гласоподавателите. Изборите ще се проведат по време на 57-ия Международен ски конгрес между 10 и 11 юни в Белград, Сърбия.

