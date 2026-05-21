България с двама финалисти след първия ден на ЕП по борба за момчета до 15 години

България завърши в първия ден на европейското първенство по борба за момчета до 15 години с двама финалисти, а друг ще спори за бронза в Самоков.

За титлите ще излязат Огнян Бургазов (41) и Камен Лозанов (52) в класическата борба. А Робърт Димитров (48 кг) ще атакува бронза.

При 41-килограмовите Бургазов записа три победи - над Хлеб Семаненка (Беларус) с 6:0, а след това и над азера Худаяр Каримов. В полуфиналите Бургазов се наложи над италианеца Никола Седицина - 9:0.

И за златото в четвъртък вечер българинът ще излезе срещу руснака Дмитрий Телпиз. За младия ни талант това е първо участие на голям форум.

В категория до 52 кг Камен Лозанов-младши също постигна три победи, за да стигна финала.

В първия кръг преодоля испанеца Себастиян Бонин - 9:0, на четвъртфиналите се справи със сърбина Драган Танкошич - туш, а в полуфиналите се наложи над румънеца Алберт Фузи - 5:3. На финалите Лозанов ще спори с руснака Дмитрий Дерябин. Младокът е внук на Камен Лозанов, световен шампион и сребърен медалист от олимпийските игри Монреал '76.

Робърт Димитров ще си оспорва бронза, след като загуби в полуфиналите - 7:14 от италианеца Давиде Серведио.

Българинът също бе убедителен до момента - на старта победи с 10:2 сърбина Павле Радивоевич, а на четвъртфиналите Александрос Тересенидис (Гърция) - туш.

Финалите са в четвъртък вечер от 17,30 ч в "Арена Самоков", входът за зрителите е свободен.

В четвъртък участието си започват Ангел Стефанов (68), Николай Бонев (75), Камен Боргуджийски (85) при класиците.

А на тепиха ще излязат и първите ни представителки при момичетата - Стефани Стоенчиева (39), Андреа Петрова (46), Стефани Пандалова (54), Анджела Терчева (62).