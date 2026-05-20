Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България с двама финалисти, друг в битка за бронза на Евро 2026 за момчета

България с двама финалисти, друг в битка за бронза на Евро 2026 за момчета

  • 20 май 2026 | 20:37
  • 166
  • 0
България с двама финалисти, друг в битка за бронза на Евро 2026 за момчета

България с двама финалисти в първия ден на европейското за момчета, а друг ще спори за бронза в Самоков. За титлите ще излязат Огнян Бургазов (41) и Камен Лозанов (52) в класическата борба. А Робърт Димитров (48 кг) ще атакува бронза.  При 41-килограмовите Бургазов записа три победи  - над Хлеб Семаненка (Беларус) с 6:0, а след това и над азера Худаяр Каримов. В полуфиналите Бургазов се наложи над италианеца Никола Седицина - 9:0.

И за златото в четвъртък вечер българинът ще излезе срещу руснака Дмитрий Телпиз. За младия ни талант това е първо участие на голям форум.

В категория до 52 кг Камен Лозанов-младши също постигна три победи, за да стигна финала.  В първия кръг преодоля испанеца Себастиян Бонин - 9:0, на четвъртфиналите се справи със сърбина Драган Танкошич - туш, а в полуфиналите се наложи над румънеца Алберт Фузи - 5:3. На финалите Лозанов ще спори с руснака Дмитрий Дерябин.

Младокът е внук на Камен Лозанов, световен шампион и сребърен медалист от олимпийските игри Монреал '76.

А Робърт Димитров ще си оспорва бронза, след като загуби в полуфиналите - 7:14 от италианеца Давиде Серведио.

Българинът също бе убедителен до момента - на старта победи с 10:2 сърбина Павле Радивоевич, а на четвъртфиналите Александрос Тересенидис (Гърция) - туш.

Финалите са в четвъртък вечер от 17,30 ч в "Арена Самоков".

Входът за зрителите е свободен.

В четвъртък участието си започват Ангел Стефанов (68), Николай Бонев (75), Камен Боргуджийски (85) при класиците.

А на тепиха ще излязат и първите ни представителки при момичетата - Стефани Стоенчиева (39), Андреа Петрова (46), Стефани Пандалова (54), Анджела Терчева (62).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Делян Георгиев срещу индиец на Brave CF в Бургас

Делян Георгиев срещу индиец на Brave CF в Бургас

  • 20 май 2026 | 15:34
  • 922
  • 0
Колби Ковингтън уведоми UFC за пенсионирането си

Колби Ковингтън уведоми UFC за пенсионирането си

  • 20 май 2026 | 12:50
  • 626
  • 0
Усик и Верхувен лице в лице пред пирамидите в Гиза

Усик и Верхувен лице в лице пред пирамидите в Гиза

  • 20 май 2026 | 12:30
  • 822
  • 1
UFC обяви завръщането си в Абу Даби

UFC обяви завръщането си в Абу Даби

  • 20 май 2026 | 12:23
  • 496
  • 0
Разуи срещу Карано чупи рекорфи по гледаемост в САЩ

Разуи срещу Карано чупи рекорфи по гледаемост в САЩ

  • 20 май 2026 | 12:15
  • 523
  • 1
Максон Виние: С упоритост се готвя за SENSHI, това е огромна възможност за мен

Максон Виние: С упоритост се готвя за SENSHI, това е огромна възможност за мен

  • 19 май 2026 | 17:28
  • 651
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, отмениха гол на "червените" в 95-ата минута

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, отмениха гол на "червените" в 95-ата минута

  • 20 май 2026 | 20:35
  • 128192
  • 430
Първи мач за световните вицешампиони за 2026: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

Първи мач за световните вицешампиони за 2026: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

  • 20 май 2026 | 16:06
  • 4177
  • 1
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 50977
  • 115
Съставите на Фрайбург и Астън Вила за финала в Лига Европа

Съставите на Фрайбург и Астън Вила за финала в Лига Европа

  • 20 май 2026 | 20:51
  • 346
  • 0
Страхотна битка в Самоков, всичко се решава в последната четвърт!

Страхотна битка в Самоков, всичко се решава в последната четвърт!

  • 20 май 2026 | 20:40
  • 4520
  • 0
Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 36720
  • 85