Теодора Цанева е на финал на Европейското по карате

Младата надежда на българското карате Теодора Цанева ще играе за златния медал и европейската титла на първенството на Стария континент по карате във Франкфурт, Германия.

Цанева записа 4 поредни победи в категория -50 кг. кумите. В първия кръг тя надигра Ялчин от Нидерландия с 4:2, след това се наложи над Сара Леал от Португалия 1:1, победи и Ермина Перфето от Италия с 6:0, а в полуфинала се наложи над рускинята Елизавета Григориева със 7:4.

Поздравления за треньорката на Теди Бояна Стефанова и за българското карате, както и за всички зрители с българските знамена в залата.

Останалите ни представители на Евро 2026 също се представиха много добре - Денис Априлов е 9-ти в категория -67 кг. кумите, а Николай Стефанов записа победа в категория -60 кг., преди да отпадне от 7-ия в Световната ранглиста грузинец. На ката София Ю Вачков отстъпи пред хърватка, а на кумите - 75 кг. Николай Цанев записа победа и загуба в категорията си. Изключителен дебют на младите ни състезатели на голям форум при мъжете и жените.

В битката за златото Теодора Цанева ще играе в събота срещу Ема Сгардели от Хърватия.