Ивайло Станчев: Знаем какво трябва да направим

Утре в Каспичан, Черноморец (Балчик) ще гостува на Ботев (Нови пазар). Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Последен мач като гости за сезона, който може да се окаже и решаващ за крайното класиране в групата. Няма да е лесно, защото Ботев е отбор, който играе силно като домакин и ще трябва да поработим доста, за да го направим. Ние знаем своите качества и момчетата са наясно какво би означавала победата в този двубой, така че няма нужда от допълнителна мотивация“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.