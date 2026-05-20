Крипа преследва трета титла на Европейската купа на 10 000 метра

Купата на Европа на 10 000 метра за 2026 г. ще се проведе в Ла Специя, Италия, на 23 май. Домакините от Италия ще се надяват на успех както в индивидуалната надпревара, така и в отборното класиране, разчитайки на европейските шампиони Йеманеберхан Крипа и Илиас Ауани в своите редици.

Освен индивидуалните и отборните медали, друга цел за някои от 54-те участници в мъжката надпревара ще бъде покриването на норматива за 10 000 метра от 27:50 за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, което ще се проведе от 10 до 16 август.

Петима атлети под прожекторите

Може ли любимецът на домакините Йеманеберхан Крипа да спечели третата си титла от Купата на Европа на 10 000 метра в Ла Специя? Ако успее, Крипа ще стане едва вторият мъж, постигнал този успех, след Полат Кембой Арикан от Турция, който спечели три титли между 2012 и 2015 г. Третият от тези индивидуални триумфи дойде в Каляри, последният път, когато Италия беше домакин на състезанието.

Крипа добави името си в списъка на победителите с успехи през 2019 и 2023 г., преди да насочи фокуса си към маратона. 29-годишният атлет имаше бурна връзка с дисциплината, но упоритостта му беше възнаградена миналия месец, когато спечели маратона в Париж с личен рекорд от 2:05:18, което беше първата му победа от седем старта в маратон.

“Маратонската ми кариера започва днес. Най-накрая намерих правилния път. Беше невероятно. Днес се реванширах за 25-ото място, което заех в Париж на Олимпийските игри, и започва една изцяло нова глава. Тази сутрин открих, че имам истинска връзка с маратона“, заяви въодушевеният Крипа.

Със само шест седмици между състезанията, това е амбициозен график, но ако приемем, че се е възстановил достатъчно от тези усилия, Крипа ще бъде силен кандидат за трета титла, особено в по-бавно състезание. Той е използвал своя светкавичен финален спринт, за да спечели множество континентални отличия, включително европейската титла на 10 000 метра в Мюнхен през 2022 г., както и двете си титли от Купата на Европа на 10 000 метра.

Въпреки това, най-бързият италиански маратонец тази година – и в историята – е Илиас Ауани, който прави рядка поява на пистата. Ауани разби италианския рекорд с 2:04:26 на маратона в Токио през март, същият град, в който спечели бронзов медал на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г.

Ауани има личен рекорд на 10 000 метра от 27:45.81, който датира от 2021 г., преди да се впусне в доходоносна маратонска кариера, която включва и златен медал от първото Европейско първенство по бягане в Брюксел-Льовен миналия април.

Италия е печелила отборната титла при мъжете пет пъти в историята на Купата на Европа на 10 000 метра и с Крипа и Ауани начело, домакините ще бъдат оптимисти за спечелването на шеста отборна титла. Последната им отборна титла датира от 2019 г., когато Крипа спечели първата от двете си индивидуални титли.

Третият състезател за италианския отбор може да бъде Франческо Гуера, който има сравнително скромен личен рекорд на 10 000 метра от 28:22.07, но 24-годишният атлет е бягал много по-бързо на шосе на тази дистанция с личен рекорд от 27:39.

Франция с високи надежди въпреки отсъствието на Гресие

Шансовете за индивидуална титла на Крипа и Ауани се увеличиха значително, след като световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие, който беше включен в първоначалния състав на Франция миналия месец, реши да не се състезава, след като покри норматива за Бирмингам 2026 на френското първенство на 10 км с време 27:48 по-рано този месец.

Въпреки това Франция ще изпрати отбор, изпълнен с класни и талантливи атлети, включително бронзовия медалист от Eвропейското първенство на полумаратон Валентин Гондуен, който завърши втори след ирландеца Ефрем Гидей миналата година и поведе “сините“ към отборната титла.

В отбора е и Симон Бедар, който е най-бързият атлет в стартовия списък въз основа на най-добрите постижения за сезона с 27:42.72. Той също беше част от златния отбор на Франция на Купата на Европа на 10 000 метра в Пасе през 2025 г. Техният състав се допълва от дългогодишните френски национали Бастиен Огюсто и Батист Гийон.

С 10 титли в историята на събитието, Испания е най-успешната нация в отборното състезание на Купата на Европа на 10 000 метра. Техният отбор включва наскоро коронования испански шампион Едуардо Меначо, който е и европейски шампион до 23 години на дистанцията за 2021 г., и ветерана Хуан Антонио Перес, член на златните отбори на Испания от 2017 и 2018 г.

Други възможни претенденти в индивидуалната надпревара включват белгийците Симон Дебони (27:48.40 PB) и бившия бронзов медалист от европейско първенство по крос-кънтри Робин Хендрикс (28:01.65), както и португалеца Самуел Барата (27:48.62).

