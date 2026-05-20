Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Александра Начева открива сезона в Пловдив

Александра Начева открива сезона в Пловдив

  • 20 май 2026 | 14:13
  • 478
  • 0

Осмата от Световното първенство в зала в Торун 2026 Александра Начева ще открие летния сезон със състезание у дома. Тя ще участва в коронната си дисциплина троен скок, на турнира “Пловдив“ на 23 май (събота). Състезанието се организира от клуб Ботев-Пловдив със съдействието на Българската федерация по лека атлетика и Община Пловдив.

Сред конкурентките на Начева ще бъде талантливата Анжелина Петкова, която вече си осигури участие на Световното първенство за юноши и девойки в Орегон, САЩ, през лятото. Петкова ще стартира и в скока на дължина, където основен фаворит за победата ще бъде Сияна Бръмбарова - също с покрити нормативи за Орегон в скока на дължина и скока на височина.

В тройния скок при мъжете първо състезание за сезона ще направи и Лъчезар Вълчев - медалист от всички големи първенства при подрастващите на европейско ниво.

Оспорвана се очаква да бъде битката на 100 м при мъжете и жените. Европейската шампионка в дисциплината при девойките под 18 г. Радина Величкова вече направи първото си бягане за лятото, но сега ще стартира и пред собствена публика. Нейни съпернички ще бъдат хърделистката Никол Андонова и Мила Димитрова.

При мъжете спринтът се оглавява от Георги Петков, който ще срещне на старта амбицирания юноша Деян Цветанов. Той вече записа силно постижение на 200 м – 21.56 сек. Общо 24 дисциплини са включени в програмата на турнир „Пловдив“. Състезанието започва в 14:30 часа на стадион “Пловдив“ в събота, 23 май.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Мърфи на косъм от рекорда на Австралия на 400 метра

Мърфи на косъм от рекорда на Австралия на 400 метра

  • 19 май 2026 | 20:03
  • 1841
  • 0
Световните шампиони Олислагерс и Тинч дебютират в Лондон

Световните шампиони Олислагерс и Тинч дебютират в Лондон

  • 19 май 2026 | 18:05
  • 1405
  • 0
Фемке Брудърс-Бол започва сезона на открито с 800 метра на “Златен шпайк”

Фемке Брудърс-Бол започва сезона на открито с 800 метра на “Златен шпайк”

  • 19 май 2026 | 17:02
  • 1302
  • 0
Зайнаб Досо открива летния сезон в Савона

Зайнаб Досо открива летния сезон в Савона

  • 19 май 2026 | 16:29
  • 1128
  • 0
Когато искаш да си сигурен, че си победил

Когато искаш да си сигурен, че си победил

  • 19 май 2026 | 15:53
  • 644
  • 0
Две звезди атлетически бебета се очаква да се родят през 2026 г.

Две звезди атлетически бебета се очаква да се родят през 2026 г.

  • 19 май 2026 | 15:42
  • 1667
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 3201
  • 3
Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 23525
  • 246
Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 12018
  • 4
10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

  • 20 май 2026 | 00:55
  • 18168
  • 20
Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 25742
  • 50
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 10386
  • 24