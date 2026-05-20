Александра Начева открива сезона в Пловдив

Осмата от Световното първенство в зала в Торун 2026 Александра Начева ще открие летния сезон със състезание у дома. Тя ще участва в коронната си дисциплина троен скок, на турнира “Пловдив“ на 23 май (събота). Състезанието се организира от клуб Ботев-Пловдив със съдействието на Българската федерация по лека атлетика и Община Пловдив.

Сред конкурентките на Начева ще бъде талантливата Анжелина Петкова, която вече си осигури участие на Световното първенство за юноши и девойки в Орегон, САЩ, през лятото. Петкова ще стартира и в скока на дължина, където основен фаворит за победата ще бъде Сияна Бръмбарова - също с покрити нормативи за Орегон в скока на дължина и скока на височина.

В тройния скок при мъжете първо състезание за сезона ще направи и Лъчезар Вълчев - медалист от всички големи първенства при подрастващите на европейско ниво.

Оспорвана се очаква да бъде битката на 100 м при мъжете и жените. Европейската шампионка в дисциплината при девойките под 18 г. Радина Величкова вече направи първото си бягане за лятото, но сега ще стартира и пред собствена публика. Нейни съпернички ще бъдат хърделистката Никол Андонова и Мила Димитрова.

При мъжете спринтът се оглавява от Георги Петков, който ще срещне на старта амбицирания юноша Деян Цветанов. Той вече записа силно постижение на 200 м – 21.56 сек. Общо 24 дисциплини са включени в програмата на турнир „Пловдив“. Състезанието започва в 14:30 часа на стадион “Пловдив“ в събота, 23 май.