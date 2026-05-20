Яви, Черотич и Чемутай в зрелищен сблъсък на Prefontaine Classic

Трите най-добри състезателки в стийпълчейза в света ще се изправят една срещу друга на сцената на Диамантената лига по време на турнира Prefontaine Classic в Юджийн на 4 юли. Олимпийската шампионка Уинфред Яви, световната шампионка Фейт Черотич и олимпийската шампионка от 2021 г. Перут Чемутай ще застанат на стартовата линия, когато най-добрите атлети в света се съберат на “Хейуърд Фийлд“ след шест седмици.

Това ще бъде първата среща между трите атлетки след финала на Световното първенство в Токио миналия септември, когато те заеха и трите места на подиума.

Въпреки това, Черотич беше състезателката с най-силно представяне през сезон 2025, побеждавайки Яви в Доха и Осло, преди успешно да защити титлата си от Диамантената лига в Цюрих.

Чемутай спечели бронз в Токио, но постигна впечатляваща победа на откриващия турнир от Диамантената лига за сезона в Шанхай/Кeцяо миналия уикенд.

Звездата от Уганда удържа яростната атака на Черотич на финалната права, за да спечели първата си победа в Диамантената лига след триумфа си в Юджийн през 2024 г.