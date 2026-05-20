Батоклети се цели в нова историческа победа на Купата на Европа на 10 000 метра

Всички погледи ще бъдат насочени към Надя Батоклети, която ще поведе домакинските надежди на Купата на Европа на 10 000 метра за 2026 г. в италианския пристанищен град Ла Специя в събота (23 май). Като действаща олимпийска и световна сребърна медалистка и европейска шампионка в дисциплината, тя ще стартира като абсолютен фаворит за спечелването на още една континентална титла.

Освен за индивидуална слава, “адзурите“ ще бъдат оптимисти и за отборния успех, като са събрали силен състав в подкрепа на Батоклети.

След като спечели паметен дубъл на 5000 и 10 000 метра пред родна публика на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г., Надя Батоклети се намира в една от най-плодотворните серии от медали в съвременната атлетика.

Тя спечели олимпийско сребро на 10 000 м, световно сребро на 10 000 м и бронз на 5000 м, две титли от Европейското първенство по крос-кънтри, злато на 10 км от Европейското първенство по шосейно бягане и – съвсем наскоро – първата си световна титла, печелейки злато на 3000 м на Световното първенство по лека атлетика в зала.

Завръщането ѝ в Италия с националния екип за Купата на Европа на 10 000 метра носи високи очаквания. Сега, две години след Рим, 26-годишната атлетка е толкова опитна и постоянна, че още една европейска победа на родна земя изглежда много вероятна.

Нейният диапазон от умения е такъв, че Батоклети може да спечели на 10 000 метра по всякакъв начин – от повеждане с високо темпо до спринт във финала.

Ако спечели, както се очаква в събота, това ще бъде нейната 14-а голяма победа на състезание на Европейската атлетика на писта, шосе и крос-кънтри.

Нито една италианка досега не е печелила индивидуалната титла на Купата на Европа на 10 000 метра, така че Батоклети има още една възможност да влезе в историята.

Освен Батоклети, има и много други имена, които заслужават внимание. Живеещата в Андора Джес Мартин ще се състезава за Великобритания, като това ще бъде първото ѝ участие с националната фланелка след Световното първенство по лека атлетика през 2017 г. След като се състезава във финалите на 10 000 метра както на Олимпийските игри в Рио, така и на Европейското първенство по лека атлетика в Амстердам през 2016 г. (като Джес Андрюс), тя се оттегли от спорта, за да създаде семейство.

Друга атлетка, която се радва на късен пробив в кариерата си, е полякинята Елжбета Глинка. 32-годишната състезателка за първи път направи впечатление на националната сцена миналата година, печелейки бронз на 10 000 метра на полското първенство по лека атлетика. Тя беше избрана и за Европейското първенство по шосейно бягане в Брюксел-Льовен, където се класира на 33-то място на 10 км.

Най-голямата надежда на Франция е Алесия Зарбо, която спечели сребро след белгийката Яна Ван Лент миналата година в Пасе. Наскоро тя спечели френската титла на 10 000 метра и се очаква отново да се бори за медали. Силно испанско предизвикателство ще бъде водено от бронзовата медалистка на 10 000 метра от Световните университетски игри Алисия Берсоса.

Латвийката Агате Цауне все още е в ранните етапи на кариерата си, но ще се надява да преоткрие формата, която я отведе до участие на световно първенство и олимпиада още като тийнейджърка. Младата латвийка все още има много време да остави своя отпечатък сред жените.

В подкрепа на Батоклети, Италия е събрала впечатляващ състав, който ще се бори за отборната титла, воден от Елиза Палмеро и Федерика Дел Буоно. Палмеро завърши шеста след Батоклети на Европейското в Рим през 2024 г. и беше пета в миналогодишното състезание в Пасе.

Испанският отбор също изглежда силен, като в него са включени шампионката на Испания за 2023 г. Исабел Барейро и шампионката на Испания на 5000 м за 2021 г. Беатрис Алварес.